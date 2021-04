Nuno Siqueira é um dos finalistas do "The Voice Kids", que chega ao fina no próximo fim de semana. Na semifinal, que foi para o ar no passado domingo, dia 11 de abril, o jovem concorrente interpretou o tema "Can't Take My Eyes Off You" e conquistou os mentores e o público.

"Muito orgulhoso. Na verdade, sugeri ['Can't Take My Eyes Off You'] porque é uma canção de que gosto bastante do Frankie Valli. Mas sugerir a versão do Shawn Mendes porque ele fez um arranjo em piano para um concerto da BBC e achei que era a cara do Nuno. O Nuno trocou as voltas a isto tudo e ainda bem", elogiou Carlão, mentor de Nuno Siqueira.

No Youtube, em apenas dois dias, o vídeo da atuação do jovem foi visto mais de 36 mil vezes.

Veja aqui a atuação: