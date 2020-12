Em fim de semana e feriado com limites à circulação, o melhor é transformar a sua sala de estar numa sala de cinema. Em cartaz estará, por exemplo, "Mulan", o especial de Natal de Mariah Carey, "Let Them All Talk" ou "Mank". Conheça todas as sugestões na galeria.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram