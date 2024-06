Lana del Rey foi a cabeça de cartaz do segundo dia do Primavera Sound Porto. A artista norte-americana atuou esta sexta-feira, dia 7 de junho, no Parque da Cidade e foi recebida em euforia pela multidão.

Durante a canção "Born To Die", a norte-americana desceu do palco para cumprimentar o público. Enquanto tirava selfies e recebida presentes, uma fã ultrapassou a barreira de segurança e tentou aproximar-se de Lana del Rey.

A j0vem foi impedida de chegar à artista pela equipa de segurança, mas a artista comentou o momento. "Ela é louca", disse a cantora.

Veja o vídeo: