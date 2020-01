Ator mantém a intenção de se despedir da saga com a 25ª aventura no cinema do agente secreto, garantindo que todos deram o seu melhor.

Daniel Craig voltou a jurar que "007: Sem Tempo Para Morrer" será sua "última aventura como James Bond". "É isto. Acabou", contou numa entrevista à Entertainment Weekly ao lado de Rami Malek, Léa Seydoux e Lashana Lynch. O ator expressou ainda o contentamente por regressar e fazer mais um porque "este filme, o que quer que as pessoas achem dele dele — quem sabe o que as pessoas vão achar —, toda a gente, incluindo as pessoas que estão aqui, simplesmente deram tudo. E fizemos o nosso melhor. E é essa a sensação que se tem. Sei que parece simplista, mas foi o que fizemos". "007: Sem Tempo Para Morrer" chega aos cinemas (portugueses) já a 9 de abril, praticamente cinco anos após "007 Spectre". Continuar a ler No início da história, Bond deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda. Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa. Safin, interpretado por Rami Malek, é descrito pela produtora da saga Barbara Broccoli como "alguém realmente desagradável" que sabe como perturbar Bond. O elenco inclui ainda Ana De Armas, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear. A canção principal será da autoria de Billie Eilish, anunciada antes da glória nos prémios Grammy e que se torna, aos 18 anos, na artista mais jovem de sempre. O tema foi composto em parceria com o irmão, Finneas. O realizador do filme é Cary Fukunaga (da primeira temporada de "True Detective"), que co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve"). VEJA O TRAILER.

