Fletcher conta a sua versão da história que transformou o percurso de Charlie Parker e é como se estivesse a abrir a sua bíblia: fica explicada a agressividade com que trata os alunos no caminho para extrair deles o seu melhor desempenho. Ele mesmo diz que não há nada pior do que as palavras “good job”. A mediocridade não lhe assenta.

Fletcher não admite que nenhum dos músicos ponha em causa a reputação do professor. E é assim que ensina a Andrew, por meio de estaladas, qual o ritmo que pretende. É assim que faz voar uma cadeira muito perto da cabeça do jovem músico. É assim que põe em causa a sua própria apresentação no Carnegie Hall só para sabotar qualquer futuro que Andrew pudesse vir a ter – acrescentando aqui o desejo de vingança porque, afinal, depois de todos aqueles abusos, Andrew confessou os contornos violentos do método didático e o professor foi despedido.

Ficamos também a saber que, na versão de Fletcher, um aluno talentoso que já lhe tinha passado pelas mãos acabara de morrer num acidente. Andrew descobre depois que o rapaz se suicidou e o filme insinua que o professor fora responsável por esta morte, porque também esse aluno tinha sido alvo dos tratos de Fletcher.

Entre a ambição de Andrew e o historial de Fletcher, não fica claro a qual dos dois se deve o desenrolar pessimista do filme. Mas é assim que ele acaba, sem nos dar qualquer resposta: na tal apresentação do Carnegie Hall, Andrew consegue evitar a humilhação pública perante a comunidade do jazz com solos confiantes, arrastando consigo os outros músicos. O professor entusiasma-se com a performance e acaba por colaborar com o estudante. E assim ficamos, apenas com a certeza de que Fletcher – pela garra e expressão de J. K. Simmons – está convicto de que o sucesso do aprendiz se deve inteiramente ao mestre.

Damien Chazelle explicou que quis que "Whiplash - Nos Limites" alcançasse aquele nível de satisfação final que as histórias sobre grandes feitos desportivos têm, quando o herói consegue ultrapassar todas as dificuldades e vencer, com sacrifício físico, as adversidades. Só que essa mobilização coletiva não existe em "Whiplash - Nos Limites". E, além da falta global de ritmo ("Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)", do mesmo ano, tem muito mais jazz, apesar de não ser um filme sobre música), "Whiplash - Nos Limites" parece não conseguir convencer as massas. Mas o jazz nunca foi uma linguagem de massas. E, afinal, quantas pessoas sabem quem foi Charlie Parker?

Veja mais no blog de Filipa Moreno