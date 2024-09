Lady Gaga é a atração mais aguardada no Lido esta quarta-feira, quando o Festival de Cinema de Veneza recebe a estreia mundial do seu novo filme, o sombrio e subversivo "Joker: Loucura a Dois".

Já em Veneza esta manhã ao lado de Joaquin Phoenix, a aparição da estrela pop em Veneza pode eclipsar até mesmo as de George Clooney e Brad Pitt, cujas presenças com as respetivas parceiras na passadeira vermelha à frente dos fãs no domingo, antes da estreia do seu filme "Lobos Solitários", foram um destaque do prestigiado festival.

Subvertendo os códigos do filme de super-heróis, “Joker”, de 2019, do realizador norte-americano Todd Phillips, viu Phoenix como Arthur Fleck, um comediante de 'stand-up' fracassado que está a resvalar para uma doença mental.

O filme - vagamente baseado nos personagens da DC Comics e ambientado na corajosa Gotham City - foi um grande sucesso, arrecadando mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras, mas gerando críticas por sua violência niilista

Depois de ganhar o Leão de Ouro em Veneza, recebeu 11 nomeações para os Óscares e ganhou dois, Melhor Ator para Phoenix e Banda Sonora.

Mas Lady Gaga é a nova estrela da sequela de Phillips, trazendo a cantora norte-americana de volta ao ecrã depois de “Casa Gucci” em 2021.

Ela interpreta a parceira do Joker no crime e ano amor, Harley Quinn, que Fleck conhece enquanto aguarda julgamento pelos seus crimes anteriores.

"Ele não está doente. Ele é perfeito", ouve-se a sua personagem dizer em voz off num pequeno teaser do filme lançado esta semana.

"Joker: Loucura a Dois"

Phillips disse que queria explorar a ideia de identidade na sequela, fazendo a pergunta "de onde vem a música dentro dele [Fleck]?"

“Se quiséssemos fazer isso, sabíamos que teríamos que ir mais além; queríamos criar algo tão louco e destemido quanto o próprio Joker”, explicou.

A artista de “Bad Romance” deverá participar numa conferência de imprensa com Phoenix e outros membros do elenco, antes da sua aparição na passadeira vermelha e da estreia mundial do filme à noite.

"Joker: Loucura a Dois" é um dos 21 filmes que disputam o prémio principal, o Leão de Ouro, no festival de cinema mais antigo do mundo, conhecido como "La Mostra".

Em contraste com o ano passado, marcado pela greve dos atores, o evento foi inundado pelo glamour especial de Hollywood, com uma longa lista de estrelas a dar voltas na passadeira vermelha, de Daniel Craig e Angelina Jolie a Nicole Kidman e Michael Keaton.

O palmarés será anunciado no sábado, 7 de setembro.

A estreia de "Joker: Loucura a Dois" nos cinemas portugueses está agendada para 3 de outubro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.