O IMDB (Internet Movie Database) alterou o seu sistema de classificação especificamente para a nova versão em imagem deral de "A Pequena Sereia".

A maior base de dados de cinema do mundo tomou a decisão após a suspeita de que a produção da Disney se tornou o mais recente algo do que é descrito como "review bombing": o "bombardeamento" de críticas negativas de utilizadores com várias contas ou que empregam "bots" para criar novas.

"A Pequena Sereia" tem enfrentado críticas com contornos raciais desde que foi anunciada a escolha da atriz negra Halle Bailey para ser Ariel.

Segundo a Variety, o filme recebeu 41 mil votações desde a estreia. De zero a dez, a média ponderada era de 7.0 (positiva), mas mais de 39% das votações eram de uma estrela, a mais baixa possível.

Quando se clica para ter acesso à página das classificações, descobre-se que o IMDb colocou um aviso de "atividade invulgar" e a mensagem "o nosso sistema de classificação detetou atividade invulgar de votação neste título. Para preservar a fiabilidade do nosso sistema de classificação, um cálculo de ponderação alternativo foi aplicado".

A página de perguntas e respostas do IMDb não esclarece em grande detalhe como é feito o cálculo da média ponderada dos seus filmes e séries, descrevendo apenas que "nem todos os votos têm o mesmo impacto (ou ‘peso’) na classificação final. Quando uma atividade de votação invulgar é detetada, um cálculo de ponderação alternativo pode ser aplicado para preservar a fiabilidade do nosso sistema".

O IMDb não respondeu ao contacto da Variety para prestar mais esclarecimentos.

Não é a primeira vez que se mostra que as votações no popular site podem ser facilmente manipuladas pelos desestabilizadores "trolls".

Um dos casos famosos foi em 2017, quando "A Promessa", um filme com Christian Bale e Oscar Isaacs que teve cenas rodadas em Portugal, recebeu 120 mil votos, dos quais mais de 61 mil ficam pela nota mínima, uma estrela. O problema? A estreia só estava marcada para várias semanas mais tarde.

Atualmente com uma média ponderada de 6,1, chegou a ter 1,8, o que o colocava entre os 10 piores filmes de sempre no site: comprovou-se que isto aconteceu após uma operação orquestrada por ativistas turcos na popular rede social İnci Sözlük com o objetivo de arrasar a classificação do filme, que se passa na altura do genocídio na Arménia nos primeiros anos do século XX, sempre negado pela Turquia.

Em 2018, aconteceu o contrário: o IMDb recebeu uma "atividade invulgar" de classificações positivas para "Nada a Perder", um filme biográfico sobre o bispo Edir Macedo, líder da IURD.

O filme conseguiu um feito praticamente sem paralelo na história do site: os mais de 15 mil utilizadores que votaram avaliaram-no com nota máxima de 10.

Isto colocava-o na rota para se tornar um dos mais bem classificados de sempre, ao nível de "O Padrinho" (1972) e "Os Condenados de Shawshank" (1994), os dois mais populares do ranking”.

Outra coisa que chegou a atenção: a quantidade de críticas positivas escritas em inglês por utilizadores brasileiros, com textos muito semelhantes.

Agora, a média é de... 2,3.