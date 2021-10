A Festa Mundial da Animação chega hoje a Amarante, com uma programação que celebra o cinema de animação, com exibições, prémios, exposições e debates em vários espaços da cidade, durante mais de uma semana.

Esta será a vigésima edição da Festa Mundial da Animação e também da associação que a realiza, a Casa da Animação. E, como é uma iniciativa itinerante, este ano ocupa Amarante.

Com direção artística do produtor e realizador Abi Feijó, a festa presta homenagem à realizadora britânica Joanna Quinn, premiada no festival de Clermont-Ferrand e que estará em Amarante.

Joanna Quinn terá uma retrospetiva, uma exposição no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, e fará uma ‘masterclasse’ para o público português.

Até ao dia 31, a Festa Mundial da Animação junta-se também à celebração dos trinta anos da produtora Animamostra e dá a conhecer o trabalho de outras três produtoras de cinema de animação: a Animais, a BAP e a Ciclope Filmes.

A programação de longas-metragens contará com os filmes “O nariz e a conspiração dos dissidentes”, “A cidade dos piratas” e “O touro Ferdinando”.

Durante a Festa Mundial da Animação serão ainda atribuídos prémios para filmes de profissionais, filmes de escolas, filmes de oficinas e o prémio do público.

Em Amarante, a Festa Mundial da Animação estará, por exemplo, no cineclube, na Casa da Juventude, na biblioteca municipal, na antiga cadeia, na associação cultural Gatilho, no cineteatro, e chegará a várias escolas do concelho.

A Festa Mundial da Animação acontece habitualmente em outubro para se associar ao Dia Mundial da Animação, que se celebra a 28 de outubro em mais de 40 países