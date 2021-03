Após a sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque", parece que a Amazon pretende continuar a apostar na nostalgia com o regresso de Ace Ventura, o detetive de animais de camisa havaiana mais famoso da história do cinema.

"Ace Ventura" e "A Máscara", ambos lançados em 1994, fizeram de Jim Carrey uma estrela de cinema. Logo no ano a seguir, surgiu "Ace Ventura em África".

Os planos para um terceiro filme foram revelado pela equipa da Morgan Creek durante uma entrevista sobre o legado da produtora de cinema e os seus projetos para o futuro.

"Estamos muito entusiasmados [...] é percetível a partir dos três milhões de seguidores que debatem na página oficial do Ace Ventura no Facebook que o público quer um terceiro capítulo... durante a COVID, o público tem estado apaixonado e entusiasmado por ver regressarem as personagens que adoram com novas histórias", revelaram os responsáveis da Morgan Creek à distribuidora dos seus filmes Park Circus.

Mas havia outra informação que entretanto foi removida da entrevista: "'Ace Ventura' vai ter um novo dia na Amazon como um filme para os cinemas com os argumentistas de 'Sonic, O Filme'".

A entrevista não menciona Jim Carrey, mas a referência à equipa de "Sonic" pode ser uma pista do seu envolvimento no projeto: ele interpretou o vilão Dr. Robotnik e a sua interpretação foi muito elogiada por fazer recordar a boa forma maníaca dos seus primeiros filmes.

O ator também vai regressar para a sequela, cuja rodagem começou a 15 de março e chegará aos cinemas em abril do próximo ano.