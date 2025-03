Esta quarta-feira, a Pixar divulgou um novo trailer de "Elio", a sua 29.ª longa-metragem de animação, que chega aos cinemas portugueses a 19 de junho.

Com a responsabilidade acrescida de ser o filme imediatamente a seguir a "Divertida-Mente 2", o maior sucesso comercial da história do estúdio, a nova aventura é galática e parte desta ideia: "Durante séculos, as pessoas têm chamado pelo universo à procura de respostas – no novo filme da Disney e Pixar, 'Elio', o universo responde!".

Resume o estúdio: "A aventura cósmica apresenta Elio, um apaixonado pelo espaço com uma imaginação ativa e uma enorme obsessão por extraterrestres. Assim, quando é transportado para o Communiverse, uma organização interplanetária com representantes de galáxias longínquas, Elio está totalmente disponível para a missão épica. Erroneamente identificado como o líder da Terra, Elio terá de criar novos laços com formas de vida alienígenas excêntricas, enfrentar uma crise de proporções intergalácticas e, de alguma forma, descobrir quem é e onde deve realmente estar."

Com vozes originais de Yonas Kibreab, Jameela Jamil, Brad Garrett, Zoe Saldaña, Remy Edgerly e Shirley Henderson, "Elio" é o primeiro filme da Pixar a ter três realizadores oficiais: Madeline Sharafian (da curta-metragem “Burrow”) e Domee Shi (da curta "Bao" e da longa “Turning Red: Estranhamente Vermelho”) substituíram durante a produção Adrian Molina (argumentista e co-realizador de “Coco”), que saiu para trabalhar noutro filme original do estúdio mas mantém o crédito por causa da quantidade do seu trabalho que se manterá na versão final.

VEJA O TRAILER DOBRADO.