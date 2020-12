“Another Round” ("Drunk") foi considerado o Melhor Filme Europeu de 2020.

Estavam ainda na corrida na categoria “Corpus Christi”, de Jan Komasa, “Martin Eden”, de Pietro Marcello, “The Painted Bird”, de Václav Marhoul, “Undine”, de Christian Petzold, e “Berlin Alexanderplatz”, de Burhan Qurbani, e protagonizado pelo luso-guineense Welket Bungué.

O filme recebeu ainda prémios pela realização de Thomas Vinterberg, Melhor Ator Principal para Mads Mikkelsen e o Argumento de Thomas Vinterberg com Tobias Lindholm.

Estes prémios foram conhecidos no sábado à noite (12) numa cerimónia virtual a partir do Museu Futurium, em Berlim, que teve como moderadores Wim Wenders e Marion Döring, a despedirem-se dos seus mandatos respetivamente como Presidente e Diretor da Academia Europeia de Cinema, composta por cerca de 3.500 profissionais do meio e responsável pelos prémios que visam reconhecer a excelência dos filmes produzidos na Europa.

A comédia dramática dinamarquesa conta a história de quatro amigos, professores de liceu, que decidem testes a teoria de que podem melhor as suas vidas ao manterem um nível constante de álcool no sangue.

Uma das poucas exceções num palmarés em que quase todos o títulos não chegaram a Portugal, "Another Round” está comprado pela distribuidora Films4You e a aguardar data de estreia.

Num ano atípico por causa da pandemia da COVID-19, a Academia Europeia de Cinema decidiu repartir a 33.ª edição dos Prémios Europeus de Cinema ao longo desta semana, com anúncios diários dos vencedores em sessões apenas de transmissão online.

Os filmes "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", de Regina Pessoa, e "Past Perfect", de Jorge Jácome, estavam nomeados para melhor curta-metragem europeia, mas o prémio foi atribuído a Lasse Linder, por "All cats are grey in the dark".

O francês "Un triomphe" foi considerada a Melhor Comédia Europeia e a co produção franco-belga-espanhola "Josep" a Melhor Animação, categorias em que também estava indicado a animação "Klaus", do realizador espanhol Sérgio Pablos e cuja equipa técnica contou com a participação dos portugueses Sérgio Martins, na direção de animação, e Edgar Martins, no departamento de argumento.

Para sábado ficaram algumas das categorias mais relevantes dos Prémios Europeus de Cinema.

O PALMARÉS

FILME EUROPEU

"Drunk" ("Another Drunk"), de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

REALIZAÇÃO EUROPEIA

Thomas Vinterberg (“Another Round”)

ATOR EUROPEU

Mads Mikkelsen (“Another Round”)

ATRIZ EUROPEIA

Paula Beer ("Undine")

ARGUMENTO EUROPEU

"Another Round"

DOCUMENTÁRIO EUROPEU

"Colectiv" ("Collective"), de Alexander Nanau

COMÉDIA EUROPEIA

"Un triomphe", de Emmanuel Courcol

ANIMAÇÃO EUROPEIA

"Josep", de Aurel

DESCOBERTA EUROPEIA - PRÉMIO FIPRESCI

"Sole", de Carlo Sironi

CURTA-METRAGEM EUROPEIA

"Nachts sind alle Katzen grau" ("All cats are grey in the dark"), de Lasse Linder

FOTOGRAFIA EUROPEIA

"Volevo nascondermi" ("Hidden Away")

MONTAGEM EUROPEIA

"Il Varco - Once More Unto the Breach"

DIREÇÃO ARTÍSTICA EUROPEIA

"A Vida Extraordinária de Copperfield"

GUARDA-ROUPA EUROPEU

"Volevo nascondermi" ("Hidden Away")

CARACTERIZAÇÃO

"La trinchera infinita"

BANDA SONORA EUROPEIA

"Berlin Alexanderplatz"

SOM EUROPEU

"Petite fille"

EFEITOS VISUAIS EUROPEUS

"A Plataforma"

PRÉMIO DE COPRODUÇÃO EURIMAGES

O produtor português Luís Urbano

PRÉMIO DA UNIVERSIDADE EUROPEIA

O documentário "Saudi Runaway", de Susanne Regina Meures

PRÉMIO DA ACADEMIA EUROPEIA DE CINEMA INNOVATIVE STORYTELLING

O documentário "As Mulheres Fazem Cinema" ("Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema"), de Mark Cousins