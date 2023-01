Um ano após um evento fechado ao público, sem passadeira vermelha e nem estrelas, os Globos de Ouro regressam para revelar os melhores do ano no cinema e televisão em 2022 da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA na sigla original) esta terça-feira à noite em Los Angeles (uma da manhã de quarta-feira em Lisboa, mas sem transmissão televisiva portuguesa).

A organização procura regressar à ribalta, reabilitar-se e reafirmar-se como um dos momentos mais importantes na temporada de prémios antes dos Óscares após o boicote generalizado durante quase dois anos de estúdios, agências de talentos, estrelas de Hollywood e até da estação televisiva NBC, responsável pela emissão da cerimónia, numa reação à investigação do jornal norte-americano Los Angeles Times de fevereiro de 2021 sobre a ausência de membros negros entre os votantes e uma longa história de imprudências éticas.

Numa lenta reação, a HFPA avançou com reformas, alterando procedimentos e códigos de conduta, incluindo a nomeação pela primeira vez na sua história de profissionais não-membros de dezenas de países para votarem e escolherem os nomeados e os vencedores, incluindo o jornalista e crítico português Rui Pedro Tendinha, praticamente duplicando o seu "corpo eleitoral". De raça negra, p comediante Jerrod Carmichael será o anfitrião da 80.ª cerimónia e certamente não irá ignorar toda esta "história".

Na lista necessariamente "diversa" de apresentadores confirmados estão Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Quentin Tarantino, Billy Porter, Colman Domingo, Natasha Lyonne, Tracy Morgan, Claire Danes, Cole Hauser, Jennifer Hudson, Harvey Guillén, Henry Golding, Hilary Swank, Glen Powell, Jay Ellis, Jenna Ortega, Jennifer Coolidge, Letitia Wright, Regina Hall e Salma Hayek Pinault. E além de prémios de carreira para o ator Eddie Murphy (em cinema) e o produtor Ryan Murphy (em televisão), está prometida "uma mensagem especial de paz" do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, introduzida por Sean Penn, um dos seus mais acérrimos apoiantes no mundo do cinema.

Por seu lado, a NBC não está a "fingir" que os Globos não existem: um ano após renunciar à emissão televisiva, está a promover fortemente o regresso da auto-proclamada "maior festa de Hollywood", ainda que exista um entendimento tácito na indústria que, a não ser que surja uma alteração estratégia ou um inesperado ressurgimento que contrarie a crise de audiências, será a última transmitida pela estação e o fim de uma relação de altos e baixos com a HFPA que começou na década de 1950.

Mas só a partir da uma da manhã de quarta-feira se perceberá até que ponto a organização conseguiu o "perdão" dos seus parceiros, quando começarem a ser anunciados os nomeados e se perceber quem são os presentes e ausentes na sala do hotel Beverly Hilton.

Apesar da promoção, os Globos são apenas um ponto de paragem a caminho dos Óscares

Os Espíritos de Inisherin

Antes da pandemia e dos escândalos, os Globos eram o momento em que aumentava "a sério" a intensidade da temporada de prémios e ponto de paragem obrigatória na campanha das estrelas: a cerimónia dos primeiros prémios da temporada transmitidos por uma estação nacional tinham a merecida fama dos imprevistos pois conjuga o glamour com a informalidade "alimentada" pelo álcool que circula pela sala.

Apesar de gostar de se auto-promover como a "antecâmara" dos Óscares, vale a pena reforçar que os nomeados e vencedores dos Globos de Ouro representam as escolhas de menos de 200 pessoas que não pertencem à comunidade artística de Hollywood; já as mais cobiçadas estatuetas douradas serão votadas, segundo uma contagem oficial divulgada esta segunda-feira pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, por 9.579 membros.

Outra ideia feita de que são um grande prognosticador do que vai acontecer na maior noite de Hollywood, mas embora até "acertem" mais nas categorias de interpretação, os Globos apenas coincidiram com os Óscares sete vezes nas últimas 15 cerimónias para Melhor Filme, apesar da HFPA dividir a categoria em duas, para Drama e Comédia ou Musical.

Tal como sucede com os "rivais" Critic’s Choice Awards, da organização de críticos de cinema de EUA e Canadá, que serão entregues na noite de domingo, dia 15, será mais correto dizer que os Globos são influentes do que propriamente barómetro de previsões, eventos mediáticos que chamam a atenção para as estrelas e os seus filmes numa altura crucial: os membros da Academia votam as nomeações dos Óscares entre 12 e 17 de janeiro, esta quinta a terça-feira.

Seja como for, é incontornável que "Os Espíritos de Inisherin", uma comédia negra com Colin Farrell e Brendan Gleeson (2 de fevereiro nos cinemas portugueses), sobre o fim trágico de uma amizade na Irlanda, liderando a lista de cinema com oito nomeações, é o maior favorito da noite.

Tudo indica que a sua vitória na categoria de Melhor Filme Comédia ou Musical apenas poderá ser contestada pelo outro grande favorito da temporada, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", na corrida a seis prémios, protagonizada por Michelle Yeoh, sobre uma família de chineses-americanos dona de uma lavandaria passa por uma auditoria fiscal quando é absorvida por uma batalha interdimensional e precisa salvar o multiverso de um poderoso vilão.

Também por isso, nas categorias de interpretação as apostas mais seguras serão as de Melhor Ator e Atriz em Comédia ou Musical para Farrell e Yeoh.

"Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

Nos Filmes em Drama, "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, lidera com cinco nomeações e tem um ligeiro favoritismo, mas há quem aposte em "Tár", "Elvis" e até "Top Gun: Maverick".

Para Melhor Ator em Drama, as previsões são mais difíceis e Austin Butler ("Elvis") pode ser uma alternativa ao favorito da temporada: Brendan Fraser ("A Baleia") disse publicamente que não iria comparecer por achar que a HFPA não lidou bem com acusação de assédio sexual que fez em 2018 contra Philip Berk, um antigo presidente da organização, que alegadamente o terá apalpado durante um evento em 2003.

Nas atrizes em Drama e apesar de estarem à espreita Viola Davis ("A Mulher Rei") e Michelle Williams ("Os Fabelmans"), dificilmente o prémio escapará a Cate Blanchett ("Tár").

Ke Huy Quan, que se celebrizou como o Short Round de "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984) e "Os Goonies" (1985), é um gigantesco favorito para Ator Secundário (sem distinção de género de filme), por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Nas atrizes secundárias, parece haver um ligeiro ascendente de Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre"), mas muito ameaçada por Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo") e Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin").

Speilberg é o favorito para Melhor Realização, se que os votantes da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood não estiverem a apostar quase todo o palmarés em "Os Espíritos de Inisherin" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Para Filme Estrangeiro, "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha), da Netflix, poderá ser um dos poucos prémios para plataformas de streaming, mas podem vir surpresas de "RRR" (Índia) e "Decisão de Partir" (Coreia do Sul).

Noutras categorias, Melhor Argumento deverá ser disputado outra vez por "Os Espíritos de Inisherin" ou "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"; Melhor Filme de Animação tem como favorito "Pinóquio de Guillermo del Toro"; Banda Sonora deverá ser o único prémio em cinco nomeações de "Babylon"; e na Canção é melhor não apostar contra "Hold My Hand", de Lady Gaga (com BloodPop e Benjamin Rice) para "Top Gun: Maverick".

Nas séries, "Abbott Elementary", "Severance" e "The White Lotus"?

Apesar dos Globos de Ouro distinguirem filmes e programas de televisão, os segundos acabam por ser vistos como algo redundantes depois da cerimónia dos prémios Emmy em setembro.

Com domínio esmagador do streaming nas nomeações, pode acontecer que o mais premiado seja a única série em destaque de uma das quatro estações de TV tradicionais: "Abbott Elementary", da ABC, recebeu cinco nomeações, mais uma do que "The White Lotus", "Pam & Tommy", "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "The Crown" e "Only Murders in the Building".

Como a HFPA costuma destacar algumas novidades e lançar novas "tendências", "Abbott Elementary" terá a forte concorrência na categoria de Melhor Série de Comédia de todas as outras nomeadas: "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building" e "Wednesday".

Apesar disso, a série da ABC deverá valer a Quinta Brunson e Sheryl Lee Ralph os prémios de Melhor Atriz Comédia e Atriz Secundária (aqui sem distinção entre dramas e comédias).

Na categoria de Melhor Série em Drama, só se fala de "Severance" (da Apple TV+), que deverá superar "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon" e "Ozark", e ainda garantir a John Turturro o Globo de Ator Secundário (também sem distinção entre dramas e comédias).

Para ator e atriz nas séries dramáticas, fala-se principalmente em Bob Odenkirk na despedida de "Better Call Saul", que ainda por cima sobreviveu a um ataque cardíaco durante a produção; e Zendaya por "Euphoria".

Nas comédias, Melhor Ator poderá ir para a revelação de Jeremy Allen White em "The Bear".

Já a esse fenómeno mediático em que se tornou a segunda temporada de "The White Lotus" (HBO) dificilmente escapará o prémio de Melhor Telefilme, Antologia ou Minissérie, mas os outros fortes concorrentes neste género deverão ser compensados nas categorias de interpretação: Evan Peters é o favorito para Melhor Ator por "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" e Amanda Seyfried para Melhor Atriz por "The Dropout".

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Avatar: O Caminho da Água"

"Elvis"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Triângulo da Tristeza"

MELHOR REALIZAÇÃO

James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água")

Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Baz Luhrmann ("Elvis")

Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin")

Steven Spielberg ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (DRAMA)

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("A Baleia")

Hugh Jackman ("O Filho")

Bill Nighy ("Viver")

Jeremy Pope ("The Inspection")

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Cate Blanchett ("Tár")

Olivia Colman ("Império da Luz")

Viola Davis ("A Mulher Rei")

Ana de Armas ("Blonde")

Michelle Williams ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Diego Calva ("Babylon")

Daniel Craig ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out")

Adam Driver ("Ruído Branco")

Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin")

Ralph Fiennes ("O Menu")

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Margot Robbie ("Babylon")

Anya Taylor-Joy ("O Menu")

Emma Thompson ("Boa Sorte, Leo Grande")

Lesley Manville ("Um Sonho em Paris")

Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin")

Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin")

Brad Pitt ("Babylon")

Eddie Redmayne ("O Enfermeiro da Noite")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Dolly De Leon ("Triângulo da Tristeza")

Carey Mulligan ("Ela Disse")

MELHOR ARGUMENTO

"Tár"

"Os Fabelmans"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Os Espíritos de Inisherin"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"RRR" (Índia)

"A Oeste Nada de Novo" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica")

"Decisão de Partir" (Coreia do Sul)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"O Gato das Botas: O Último Desejo"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"Turning Red - Estranhamente Vermelho"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Os Fabelmans"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Carolina”, de Taylor Swift, para "A Rapariga Selvagem"

“Ciao Papa”, de Guillermo del Toro & Roeban Katz, para "Pinóquio de Guillermo del Toro")

“Hold My Hand”, de Lady Gaga & Bloodpop, para "Top Gun: Maverick"

“Lift Me Up”, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

“Naatu Naatu”, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, para "RRR"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"Ozark"

"Severance"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Black Bird"

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Pam and Tommy"

"The Dropout"

"The White Lotus"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Jeff Bridges ("The Old Man")

Kevin Costner ("Yellowstone")

Diego Luna ("Andor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Emma D’Arcy ("House of the Dragon")

Laura Linney ("Ozark")

Imelda Staunton ("The Crown")

Hilary Swank ("Alaska Daily")

Zendaya ("Euphoria")

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Jenna Ortega ("Wednesday")

Jean Smart ("Hacks")

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Taron Egerton ("Black Bird")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Evan Peters ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain ("George and Tammy")

Julia Garner ("Inventing Anna")

Lily James ("Pam and Tommy")

Julia Roberts ("Gaslit")

Amanda Seyfried, ("The Dropout")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

John Lithgow ("The Old Man")

Jonathan Pryce ("The Crown")

John Turturro ("Severance"

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Julia Garner ("Ozark")

Janelle Jame ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Domhnall Gleeson ("The Patient")

Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Richard Jenkins ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Seth Rogen ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Claire Danes ("Fleishman is in Trouble")

Daisy Edgar-Jones ("Under the Banner of Heaven")

Niecy Nash ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Aubrey Plaza ("The White Lotus")