Jamie Lee Curtis foi a principal convidada de Jimmy Kimmel na terça-feira à noite, onde esteve a promover o lançamento de "Halloween: O Final" esta semana nos cinemas (e em streaming nos EUA). E ao fim de 44 anos e sete filmes, assinou um documento durante o programa que atesta que esta é mesmo a sua despedida da saga.

Logo a abrir a entrevista, a atriz revelou que o principal responsável de marketing do estúdio Universal Pictures lhe ofereceu uma granada dourada porque era uma "arma de promoção maciça": está a fazer promoção há um mês por todo o mundo.

Apesar de se estar a despedir dos fãs durante esta campanha, Jimmy Kimmel manifestou as suas dúvidas por causa da popularidade da saga e, claro, porque a morte nunca é definitiva no cinema de terror: o apresentador chegou a recordar que isso aconteceu uma vez a Laurie Strode ("Halloween - A Ressurreição", de 2002, em que Michael Myers a apunhalou e atirou de um telhado, embora "Halloween 4 - O Regresso do Assassino", de 1988, já tivesse estabelecido que morrera num acidente de automóvel antes dos eventos do filme após Curtis ter recusado regressar).

Após Jamie Lee Curtis voltar a garantir que "definitivamente" este é mesmo o fim no que lhe diz respeito, o apresentador perguntou se estava disposta para assinar o documento "Declaro que este é o meu último filme 'Halloween'".

Ao som da inconfundível banda sonora do filme de 1978, ele leu a declaração: "Eu, Jamie Lee Curtis, Rainha do Grito, filha de Janet Leigh e Tony Curtis, mãe de Lindsay Lohan [uma brincadeira com os seus papéis noutro filme, "Um Dia de Doidos]. Por este meio, juro, sob pena de perjúrio, que 'Halloween: O Final' será o último filme 'Halloween' em que vou aparecer. Para sempre, por todas as sequelas e multiversos, garantido pelo Departamento da Polícia de Haddonfield, Illinois".

Com pessoas do público a gritarem para não assinar, a atriz ainda mostrou alguma hesitação e chegou a dizer que talvez devesse falar primeiro com o seu advogado, mas acabou mesmo por usar a caneta.

VEJA O MOMENTO.