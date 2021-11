Após quatro filmes entre 1987 e 1998 como protagonista ao lado de Danny Glover, Mel Gibson prepara-se para também ser o realizador do quinto "Arma Mortífera".

A imprensa especializada norte-americana avançou que o processo está na fase das negociações, mas essa parece ser apenas a parte burocrática.

Durante um evento em Londres no fim de semana, Mel Gibson assumiu que não só "Arma Mortífera 5" vai avançar com ele como o detetive da polícia Martin Riggs, mas também como homenagem irá substituir o seu mentor, Richard Donner, que faleceu em julho, aos 91 anos, e dirigiu os primeiros quatro filmes.

"Ele estava a trabalhar no argumento e avançou bastante. E ele disse-me um dia: 'Olha, miúdo, se for desta para melhor, vais fazê-lo'. E eu disse: 'Cala-te'", terá dito Mel Gibson, segundo avançou o tabloide britânico The Sun.

"De facto, ele faleceu, mas pediu-me para fazê-lo e, na altura, não disse nada. Ele disse-o à sua esposa [a produtora Lauren Shuler Donner], disse ao estúdio e ao produtor. Portanto, irei realizar o quinto", confirmou Mel Gibson, também reconhecido como cineasta, nomeadamente pelos Óscares com "Braveheart".

Pouco se sabe sobre o projeto exceto que será para a plataforma HBO Max e não para os cinemas.

Em entrevistas separadas em julho e novembro de 2020, tanto Mel Gibson como Danny Glover tinham indicado que estavam satisfeitos com a nova história, coincidindo na análise que tinha ressonância com acontecimentos da atualidade.

Em dezembro, Richard Donner revelou ao jornal britânico The Daily Telegraph que o processo estava bastante adiantado: "Este é o último. É o meu privilégio e dever acabar com isto. Na verdade, é emocionante... É o último, prometo".

Segundo várias fontes, a mais recente revisão do argumento é de Richard Wenk, conhecido por ter escrito "The Equalizer", com Denzel Washington.

Há mais de 14 anos que se falava num quinto filme, mas a ideia foi-se perdendo em Hollywood entre os problemas pessoais de Mel Gibson e a sua recusa em avançar sem Richard Donner.

O estúdio também tentou desenvolver uma nova versão e chegou a pensar em Chris Hemsworth como sucessor de Gibson, num filme que seria realizado por Justin Lin (da saga "Velocidade Furiosa").

Finalmente, o melhor que se conseguiu foi uma série televisiva que durou três temporadas entre 2016 e 2019 com Damon Wayans e Clayne Crawford (este despedido e substituído no último ano por Seann William Scott).