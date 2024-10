Uma capitã do exército (Kerry Washington) comanda o único batalhão exclusivamente constituído por afro-americanas enviado para a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Este é o ponto de partida de "As Mulheres do Batalhão 6888", novo filme da Netflix, que se estreia a 20 de dezembro.

A longa-metragem é inspirada na primeira e única unidade feminina de cor do Exército dos Estados Unidos a ser colocada fora do país durante a 2.ª Guerra Mundial.

"Apesar de enfrentarem discriminação e sexismo, e condições de trabalho exigentes, elas estavam dedicadas a servir o seu país com honra e distinção. Com uma missão extraordinária pela frente e unidas na sua determinação, estas heroínas desconhecidas transportaram esperança e quebraram barreiras", resume o serviço de streaming.

Com argumento e realização de Tyler Perry, o filme é protagonizado por Kerry Washington no papel da major Charity Adams, a comandante do 6888.º Batalhão do Diretório Postal Central. Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, Moriah Brown, Jeanté Godlock, Susan Sarandon, Dean Norris, Sam Waterston e Oprah Winfrey completam o elenco.

Baseado no artigo de Kevin M. Hymel, o filme tem uma canção original escrita por Diane Warren e interpretada por H.E.R., com coreografia de Debbie Allen.

Veja o trailer: