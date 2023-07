O cineasta Hayao Miyazaki está de volta com o seu primeiro filme de animação em 10 anos, que estreou esta sexta-feira no Japão e era muito aguardado pelos fãs.

Considerado um dos mestres do cinema de animação, o cofundador do Studio Ghibli, de 82 anos, regressou ao cinema para dirigir o filme "Kimitachi wa Dou Ikiru ka".

A tradução literal em inglês é "How do you live?" ("Como você vive?", em tradução literal), mas a aclamada produtora e distribuidora de animação norte-americana GKIDS, anunciou ainda esta sexta-feira a aquisição dos direitos para a estreia nos EUA ainda este ano sob o título “The Boy and the Heron” ("“O Menino e a Garça").

A produção demorou vários anos e os detalhes do roteiro foram mantidos em sigilo até a estreia.

Sem trailers, 'spots' de TV, fotografias ou até uma sinopse oficial, a longa-metragem não teve campanha de divulgação, com exceção do cartaz desenhado pelo próprio Miyazaki, que representa uma estranha criatura semelhante a um pássaro cujo olho está escondido sob o bico.

O título do filme em japonês é inspirado num livro publicado em 1937 no Japão, mas que teve a narrativa completamente alterada por Miyazaki.

A história passa-se no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, quando um menino chamado Mahito deixa Tóquio com o seu pai e muda-se para uma área rural após a morte trágica da sua mãe.

No local, ele encontra uma garça que o leva para um universo fantástico, onde aos poucos a criança compreende os mistérios da morte da mãe e da história da família.

"Embora algumas reações avancem o arco previsível da jornada da criança, a maioria concorda que o filme é visualmente deslumbrante, com Miyazaki a ultrapassar ainda mais os limites da narrativa animada", nota a recolha das primeiras reações feita pelo The Film Stage.

"O filme está cheio das obsessões, peculiaridades e preocupações temáticas de Miyazaki. Existem os habituais deleites visuais, como criaturas fofas e estranhas, comida com ótimo aspeto e voos de fantasia que desafiam a gravidade - principalmente desenhados à mão e movendo-se com a fluidez e sensação de peso que marcam o trabalho do mestre da animação. Tematicamente, tal como em filmes como 'Kiki, A Aprendiz de Feiticeira' e 'A Viagem de Chihiro', 'How Do You Live' é um conto de amadurecimento em que uma criança deve superar o seu egoísmo e aprender a viver para os outros", elogia a BBC.

“O mundo por onde Mahito viaja é diferente de qualquer outro visto antes - mesmo noutros filmes semelhantes de Miyazaki. De oceanos com peixes monstruosos a cidades cheias de papagaios devoradores de homens - nunca sabe ao certo para onde o filme está a ir ou quem Mahito encontrará lá. A única certeza é que Mahito tem um objetivo e não está disposto a voltar para casa até que seja cumprido”, diz a Anime News Network.

"Cada imagem deste filme parece uma obra de arte separada – uma que só se torna mais grandiosa quando reunida como parte de um todo maior. É um filme que se pode ver centenas de vezes e ainda assim descobrir coisas novas no segundo plano de qualquer cena", acrescenta.

O calendário de estreia do filme a nível internacional não foi divulgado.

Hayao Miyazaki tem muitos fãs as com suas representações fantásticas da natureza e das máquinas, e personagens amadas como a criatura espiritual Totoro.

O seu filme "A Viagem de Chihiro" venceu o Óscar de Melhor Longa-Metragem de animação em 2003.