O boneco animatrónico original do clássico de ficção científica de Steven Spielberg "E.T. - O Extra-Terrestre" foi leiloado por 2,6 milhões de dólares (2,45 milhões de euros à cotação do dia) no fim de semana — anunciaram os organizadores da venda.

O lote principal deste leilão de dois dias, com curadoria da Julien's Auctions e do canal por cabo Turner Classic Movies (TCM), foi apresentado juntamente com outros 1.300 acessórios de filmes: das luvas de boxe de Robert De Niro, em "O Touro Enraivecido" ao martelo de "Thor".

E.T. é uma das personagens mais famosas da cultura pop e da ficção científica desde o lançamento do filme de sucesso em 1982.

Quase tudo sobre o boneco marrom é articulado: os seus olhos redondos, i seu pescoço comprido e, claro, o seu dedo que brilha no filme antes de dizer a sua frase icónica "E.T. Telefone. Casa".

Um modelo do extra-terrestre também foi leiloado por 125 mil dólares, enquanto uma das bicicletas usadas na cena final foi vendida por 115 mil dólares.

Outros objetos emblemáticos da Sétima Arte foram leiloados e alcançaram lances altos, como o bastão com o qual Charlton Heston partiu o Mar Vermelho em dois em "Os Dez Mandamentos"' (448 mil dólares), e a vassoura Nimbus 2000, de Harry Potter (128 mil).