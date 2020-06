Esta divulgação visa apoiar o cinema em tempos de crise e embora não sejam anunciados vencedores, todos poderão usar o prestigiado logotipo de Cannes na sua promoção.

A seleção não inclui secções ou seja, foi omitido se fariam parte da competição oficial pela Palma de Ouro, dos programas paralelos "Um Certain Regard", Sessões da meia-noite, Sessões especiais ou Fora da competição.

Porém, o diretor artístico Thiérry Fremaux, que se juntou ao presidente do festival Pierre Lescure numa entrevista à estação francesa Canal Plus em vez da habitual conferência de imprensa, dividiu entre os "fiéis" (realizadores que já tinham visto pelo menos um filme anterior selecionado por Cannes), estreantes no festival, primeiros filmes, documentários, comédias e animações.

Recordando que a pandemia obrigou ao encerramento dos cinemas, de forma inédita em mais de um século, Thierry Frémaux considera que esta seleção oficial de filmes espelha a vitalidade do cinema atual. Foi ainda destacado que 15 filmes são de primeiros realizadores e 16 dirigidos por mulheres, mais dois do que no ano passado.

Como esperado, a lista inclui a animação da Pixar "Soul - Uma Aventura com Alma" e "The French Dispatch”, o novo trabalho de Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel"), mas também "Mangrove" e "Lover’s Rock", ambos de Steve McQueen ("12 Anos Escravo"), "Été 85", de François Ozon, "Des Hommes", de Lucas Belvaux, "El olvido Que Seremos", de Fernando Trueba, "DNA", de Maiwenn, e "Another Round", de Thomas Vinterberg.

Surgem também "Aya and the witch", de Goro Miyazaki, o primeiro filme em animação 3D dos estúdios de animação japonesa Ghibli; "Ammonite", de Francis Lee ("God's Own Country") com Kate Winslet e Saoirse Ronan; "Falling", estreia na realização de Viggo Mortensen; e “Casa de Antiguidades”, do brasileiro João Paulo Miranda Maria.

CONHEÇA A LISTA COMPLETA.



Graças a colaborações, vários filmes da seleção 2020 serão exibidos noutros festivais à volta do mundo com o apoio ativo de Cannes: Thiérry Fremaux indicou que estavam incluídos Toronto, Deauville, San Sebastian, Pusan, Morelia, Angoulême, Nova Iorque, Roma, Rio de Janeiro, Tóquio, Mumbai, Mar del Plata e Sundance.

Tal como anunciado anteriormente, o mercado do filme de Cannes, um dos eventos paralelos do festival para profissionais da indústria, decorrerá este ano apenas ‘online’.

Está ainda por revelar a seleção de filmes da Semana da Crítica e da Cinéfondation.

Em 2019, "Parasitas", do sul-coreano Bong Joon-ho, arrecadou a Palma de Ouro, que acabaria por ser consagrado com o Óscar de Melhor Filme.