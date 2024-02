Maria Mendes é candidata aos Grammy, na categoria Melhores Arranjos, Instrumentais e Vocais, juntamente com o músico John Beasley, com uma versão da música “Com que Voz”, do álbum ao vivo “Saudade, Colour of Love”, de 2022.

A artista portuguesa já tinha sido nomeada para os Grammy em 2021, na mesma categoria, com uma versão do tema "Asas Fechadas", também de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me", com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda.

A cerimónia será apresentada pelo humorista Trevor Noah e, das atuações que estão previstas para domingo, o destaque vai para a presença – uma estreia nos Grammy – da artista canadiana Joni Mitchell, aos 80 anos, numa das raras atuações ao vivo depois de ter sofrido um aneurisma em 2015.

A lista de 94 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock, o metal, o gospel, abrangendo também os audiolivros.