A vitória de Anthony Hopkins para o Óscar de Melhor Ator por "O Pai" ao cair do pano da cerimónia de domingo à noite terá sido uma das mais surpreendentes, uma vez que Chadwick Boseman era apontado como o favorito pelo seu papel em "Ma Rainey: A Mãe do Blues".

Caso vencesse, assinalaria o primeiro Óscar póstumo para um ator negro - o afro-americano morreu em agosto passado, vítima de cancro.

O facto de ter sido preterido foi acolhido com estranheza na cerimónia e com alguma indignação nas redes sociais, com vários espectadores e profissionais a lamentarem a derradeira oportunidade de o premiar.

"Chadwick merecia mesmo", sublinhou o oscarizado realizador Matthew Cherry, enquanto Joy Reid, jornalista da MSNB comentou "Esperem, que final ao estilo de 'A Guerra dos Tronos' foi aquele? Andra Day e Chadwick Boseman foram roubados".

Mas a família do ator reagiu de outra forma: numa declaração ao TMZ, o irmão, Derrick Boseman, disse que não via a derrota como uma "desfeita" porque todos os nomeados eram excelentes e merecedores do prémio.

Acrescentou ainda que a família não está chateada ou agitada porque não era o seu nome o que estava no envelope e desejava o melhor a Hopkins e à sua família porque "tenho a certeza que seria o que [Anthony] faria se o Chad ganhasse.'

Derrick Boseman acrescentou que o irmão também não dava importância excessiva à estatueta dourada: "Sempre os descreveu a mim como uma campanha".

O irmão reconhece que o Óscar teria sido uma honra, mas nunca foi uma obsessão.

O Pai

Recorde-se que Anthony Hopkins, três décadas após a vitória por "O Silêncio dos Inocentes", tornou-se o maior veterano a ganhar nas categorias de interpretação com o filme que chega aos cinemas portugueses a 6 de maio.

Como não estava em Los Angeles, onde decorreu a cerimónia de entrega dos Óscares, nem na "hub" de Londres, mas num hotel no País de Gales, não houve discurso de agradecimento - e como o galardão foi último a ser entregue, em vez do de Melhor Filme, a cerimónia acabou a correr e sem o seu habitual ponto alto de entusiasmo.

A reação acabou por chegar horas depois, já na segunda-feira de manhã, com Hopkins a sugerir que não tinha ficado acordado durante a cerimónia porque esperava que o vencedor fosse outro - como aliás esperavam muitos.

"Estou muito grato à Academia - obrigado. Quero prestar tributo a Chadwick Boseman, que nos deixou demasiado cedo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não estava mesmo à espera disto, sinto-me privilegiado e honrado, obrigado", disse num vídeo.