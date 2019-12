Na corrida a Melhor Realização concorrem Bong Joon Ho ("Parasitas"), Sam Mendes ("1917"), Todd Phillips ("Joker"), Martin Scorsese ("O Irlandês") e Quentin Tarantino "Era Uma Vez...").

Entre os atores, a categoria de Drama juntou Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Christian Bale ("Le Mans '66: O Duelo"), Antonio Banderas ("Dor e Glória") e Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Entre as atrizes, estão Cynthia Erivo ("Harriet"), Renée Zellweger ("Judy"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Mulherzinhas") e Charlize Theron ("Bombshell").

Na categoria de Comédia ou Musical surgem nos atores Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez... em Hollywood"), Taron Egerton ("Rocketman"), Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name"), Daniel Craig ("Knives Out") e o jovem Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit"); nas atrizes, a corrida é entre Awkwafina ("The Farewell"), Ana de Armas ("Knives Out"), Beanie Feldstein ("Booksmart"), Emma Thompson ("Late Night") e Cate Blanchett ("Onde Estás, Bernadette?").

Nos atores secundários, sem divisões entre Drama e Comédia ou Musical, os nomeados são Brad Pitt ("Era Uma Vez... em Hollywood"), Al Pacino e Joe Pesci ("O Irlandês), Anthony Hopkins ("The Two Popes") e Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood).

Nas atrizes secundárias estão Laura Dern ("Marriage Story"), Jennifer Lopez ("Ousadas e Golpistas"), Kathy Bates ("O Caso de Richard Jewell"), Margot Robbie ("Bombshell") e Annette Bening "(The Report").

Os nomeados para Melhor Filme Estrangeiro são "Parasitas" (Coreia do Sul), "A Despedida" (EUA, mas cuja língua principal não é o inglês) , "Dor e Glória" (Espanha), "Os Miseráveis" (França) e "Portrait de la jeune fille en feu" (França).

Nos argumentos (originais ou adaptações) surgem "Era Uma Vez... em Hollywood", "O Irlandês", "Marriage Story", "Parasitas" e "The Two Popes".

Nas bandas sonoras surgem "1917", "Joker", "Marriage Story", "Mulherzinhas" e "Os Órfãos de Brooklyn".

Novidades na televisão e rejeição de "A Guerra dos Tronos"

Ainda que acabem por ser vistos como redundantes depois dos Emmys em setembro, os Globos também homenageiam o melhor da televisão, onde aproveitam para adicionar algumas novidades, procurando assim lançar novas tendências.

As minisséries "Chernobyl" e "Unbelievable", e a série em Drama "The Crown" lideraram com quatro nomeações e a grande surpresa é a rejeição da última temporada de "A Guerra dos Tronos": apenas Kit Harington está nomeado.

Com três nomeações surgem "Fleabag", "Big Little Lies", "Succession", "Fosse/Verdon", "The Kominsky Method", "Barry" e "The Morning Show", confirmando o domínio de Netflix, HBO, Amazon, FX e Apple TV+, excluindo os canais ABC, NBC, CBS e Fox.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"1917", de Sam Mendes

"O Irlandês", de Martin Scorsese

"Joker", de Todd Phillips

"Marriage Story", de Noah Baumbach

"The Two Popes", de Fernando Meirelles

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

"Era Uma Vez... em Hollywood", de Quentin Tarantino

"Jojo Rabbit", de Taika Waititi

"Knives Out - Todos São Suspeitos", de Rian Johnson

"Rocketman", de Dexter Fletcher

"Dolemite Is My Name" ,de Craig Brewer

MELHOR REALIZAÇÃO

Bong Joon Ho ("Parasitas")

Sam Mendes ("1917")

Todd Phillips ("Joker")

Martin Scorsese ("O Irlandês")

Quentin Tarantino "Era Uma Vez...")

MELHOR ATOR (DRAMA)

Antonio Banderas ("Dor e Glória")

Christian Bale ("Le Mans '66: O Duelo")

Adam Driver ("Marriage Story")

Joaquin Phoenix ("Joker")

Jonathan Pryce ("The Two Popes")

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Cynthia Erivo ("Harriet")

Scarlett Johansson ("Marriage Story")

Saoirse Ronan ("Mulherzinhas")

Charlize Theron ("Bombshell")

Renée Zellweger ("Judy")

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Daniel Craig ("Knives Out")

Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez... em Hollywood")

Taron Egerton ("Rocketman")

Roman Griffin Davis ("Jojo Rabbit")

Eddie Murphy ("Dolemite Is My Name")

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Awkwafina ("The Farewell")

Ana de Armas ("Knives Out")

Beanie Feldstein ("Booksmart: Inteligentes e Rebeldes")

Emma Thompson ("Late Night")

Cate Blanchett ("Onde Estás, Bernadette?")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Brad Pitt ("Era Uma Vez... em Hollywood")

Anthony Hopkins ("The Two Popes")

Tom Hanks ("A Beautiful Day in the Neighborhood)

Al Pacino ("O Irlandês")

Joe Pesci ("O Irlandês)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Kathy Bates ("O Caso de Richard Jewell")

Annette Bening "(The Report")

Laura Dern ("Marriage Story")

Jennifer Lopez ("Ousadas e Golpistas")

Margot Robbie ("Bombshell")

MELHOR ARGUMENTO

Era Uma Vez... em Hollywood

O Irlandês

Marriage Story

Parasitas

The Two Popes

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

A Despedida" (EUA, mas cuja língua principal não é o inglês)

Dor e Glória (Espanha)

Os Miseráveis (França)

Parasitas (Coreia do Sul)

Portrait de la jeune fille en feu (França)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto

Frozen II: O Reino do Gelo,

Mr. Link

O Rei Leão

Toy Story 4

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

1917

Joker

marriage Story

Mulherzinhas

Os Órfãos de Brooklyn

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

"Beautiful Ghosts" (Cats) — Taylor Swift & Andrew Lloyd Webber

"I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

"Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

"Spirit" (O Rei Leão) — Beyoncé Knowles-Carter, Timothy McKenzie & Ilya Salmanzadeh

"Stand Up" (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Globos de ouro: um barómetro para os Óscares

Como sempre, são as nomeações de cinema, divididas entre Drama e Comédia e Musical, que dominam as atenções nos Globos: para os filmes e os atores, as escolhas da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood são um barómetro para perceber quais estão mais bem colocados na corrida aos Óscares e por isso a cerimónia dos Globos é ponto de paragem obrigatória na campanha.

Votados por 87 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, os Globos costumam ser vistos como o grande "antecâmara" dos Óscares, mas apesar de dividirem os prémios entre drama e comédia ou musical e com isso terem mais nomeados, apenas "conseguiram" acertar em cinco dos últimos 15 Óscares de Melhor Filme: "Quem Quer Ser Bilionário?" (2009), "O Artista" (2012), "Argo" (2013), "12 Anos Escravo" (2014) "Moonlight" (2016) e "Green Book - Um Guia Para a Vida" (2018).

Com dezenas de filmes à espreita, as únicas apostas certas este ano para as nomeações são os incontornáveis "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "Era Uma Vez... em Hollwood", de Quentin Tarantino.

Ainda que acabem por ser vistos como redundantes depois dos Emmys em setembro, os Globos também homenageiam o melhor da televisão.

Muitas das nomeações costumam coincidir entre as duas organizações, mas os Globos adicionam algumas novidades, procurando assim lançar novas tendências. Como vem sendo habitual, os maiores beneficiados serão Netflix, HBO, Amazon e FX, agora já com a concorrência da Apple TV+, enquanto ABC, NBC, CBS e Fox ficam de fora.

A favor dos prémios está ainda a fama dos imprevistos: a noite de gala conjuga glamour com informalidade "alimentada" pelo álcool que circula pela sala.

Além das homenagens a Tom Hanks e Ellen DeGeneres pelas carreiras no cinema e televisão, respetivamente com os prémios Cecil B. DeMille e Carol Burnett, há outra certeza para a cerimónia de 5 de janeiro: Ricky Gervais regressa pela quinta vez como anfitrião e, tal como sempre aconteceu, estrelas, filmes, séries e a própria organização dos Globos não vão ser poupados nas piadas.

Com os últimos Óscares e Emmys a abdicarem de mestre de cerimónias, a escolha do controverso comediante britânico é um sinal de que a Associação de Imprensa Estrangeira e o canal NBC estão a apostar forte no combate à progressiva erosão das audiências de todas as cerimónias de prémios, não confiando apenas na popularidade dos nomeados.

REVEJA O ANÚNCIO DAS NOMEAÇÕES.