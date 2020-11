Francis Ford Coppola reeditou último filme da sua saga e mudou o título para o que sempre quis: "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone".

O capítulo final no cinema da família do crime Corleone criada pelo escritor Mario Puzo passou por uma grande transformação. Foi divulgado o trailer da versão definitiva de "O Padrinho: Parte III", acompanhada por uma introdução de Francis Ford Coppola. VEJA O TRAILER.

Drama · 1990 · M/16 · 163m O Padrinho - Parte III The godfather: Part III Num trabalho que durou seis meses, o lendário cineasta esclarece que o filme de 1990, além do habitual restauro de imagem e som, tem um novo início e final, além de muitas cenas, planos e entradas de banda sonora reeditadas e reordenadas. O filme também passa a ter o título que Coppola e Puzo sempre desejaram: "Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone" ["O Padrinho' de Mario Puzo, Coda: A Morte de Michael Corleone", sem tradução literal]. O filme que encerra a história dos Corleone foi relativamente mal recebido em 1990, mas com a alterações Coppola promete que "recebeu uma nova vida". O realizador também disse esperar que esclareça o que significavam os filmes anteriores, "O Padrinho" [1972] e "O Padrinho: Parte II" [1974], vencedores dos Óscares e considerados entre os mais importantes da história do Cinema. VEJA A INTRODUÇÃO DE FRANCIS FORD COPPOLA.

"Coda" vai ser exibido em alguns cinemas dos EUA em dezembro, assinalando os 30 anos da estreia do original, antes de ser lançado no formato digital. Está ainda confirmado que chegará a alguns cinemas na Europa, nomeadamente em Espanha, em datas que não estão fechadas por causa da pandemia. O SAPO Mag contactou a distribuidora dos filmes do estúdio Paramount em Portugal para saber se existem planos para exibir esta versão no grande ecrã, mas ainda não obteve resposta. Esta notícia será atualizada caso isso aconteça.