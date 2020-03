"(My) Truth: The Rape of Two Coreys" indica o nome de vários homens de Hollywood que alegadamente abusaram sexualmente dos atores Corey Feldman e Corey Haim. No passado, Charlie Sheen desmentiu a acusação.

Charlie Sheen voltou a ser acusado de ter abusado sexualmente do ator Corey Haim, quando ambos eram ídolos juvenis, num novo documentário. Uma alegada violação teria acontecido durante rodagem de "Lucas", que estreou em 1986, quando Haim tinha 13 anos e Sheen 19. No passado, a estrela de "Platoon" e "Dois Homens e Meio" desmentiu e processou várias publicações. Segundo a Entertainment Weekly, em "(My) Truth: The Rape of Two Coreys" [A minha verdade: a violação de dois Coreys, em tradução livre], Corey Feldman cumpriu a promessa de revelar os nomes de homens que alega terem abusado sexualmente dele e do seu grande amigo Corey Haim, quando eram estrelas juvenis na década de 80. Continuar a ler O primeiro visionamento realizou-se em Los Angeles na segunda-feira à noite (9), véspera dos dez anos da morte de Corey Haim, vítima de pneumonia. Corey Haim e Corey Feldman Além de Corey Feldman, outras pessoas no documentário dizem que Corey Haim lhes disse diretamente que tinha sido violado por Charlie Sheen ou que tinham ouvido falar sobre isso anos mais tarde. Corey Feldman teve sucesso na adolescência graças a filmes como "Gremlins", "Os Goonies", "Conta Comigo", "Os Rapazes da Noite", "Aselhas ao Volante" e "S.O.S. - Vizinhos ao Ataque", alguns dos quais ao lado de Corey Haim. Agora com 48 anos, já tinha revelado que fora abusado sexualmente durante esse período e denunciou na sua autobiografia de 2013 que outros atores muito jovens foram vítimas de uma rede pedófila em Hollywood. Após surgir o escândalo de assédios e abusos sexuais à volta do produtor Harvey Weinstein em outubro de 2017, Feldman anunciou a intenção de "expor" essa rede num novo documentário, que seria "a mais honesta e verdadeira representação alguma vez feita de abuso infantil". O ator repete os nomes de três homens que já tinha acusado de abuso, incluindo o ator Jon Grissom, que teve pequenos papéis em dois filmes com a dupla de Coreys, "Aselhas ao Volante" (1988) e "Uma Garota de Sonho" (1989), e o antigo agente Marty Weiss, que as desmentiram no passado. Também refere que um antigo ator e amigo dos dois Coreys, Dominick Brascia, falecido em 2018, abusou de Corey Haim.