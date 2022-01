Recém-estreado nas salas portuguesas de cinema, "Correu Tudo Bem" adapta o livro homónimo da escritora francesa Emmanuèlle Bernheim, no qual descreve como acompanhou a morte assistida do seu pai.

"Quando André, de 85 anos, sofre um AVC, Emmanuèle corre para junto do pai. Na sua cama de hospital, doente e com metade do corpo paralisado, André pede à filha que o ajude a pôr fim à vida. Mas como poderá Emmanuèle honrar tal pedido quando se trata do seu próprio pai? (...) Um filme que toca no mais fundo de nós e que urge debater em público", segundo a distribuidora.

"Correu Tudo Bem" conta com interpretações de Sophie Marceau e André Dussoulier.