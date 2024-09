Catherine Deneuve presidirá à cerimónia dos 50º César no dia 28 de fevereiro, no Olympia de Paris, anunciaram os organizadores esta segunda-feira, 23 de setembro.

“Quem melhor do que uma atriz extraordinária para comemorar os 50 anos dos César?", destacava em comunicado conjunto a Academia dos Césares e o canal de televisão Canal+, que transmite o evento sem encriptação.

A lenda francesa, de 80 anos, sucede a Valérie Lemercier nesta função. Recebeu dois Césaress durante a sua carreira, por "O Último Metro" (1980) e "Indochina" (1992), entre 13 nomeações.

Protagonista de mais de 140 filmes, Catherine Deneuve, de 80 anos, é uma das lendas do cinema francês, tendo trabalhado com Jacques Demy, Luis Buñuel e François Truffaut, depois com André Téchiné, Lars Von Trier e François Ozon.

Mantém um ritmo de trabalho sustentado, apesar de um acidente vascular cerebral em 2019, que a afastou dos sets durante alguns meses.

Recentemente, apareceu com a filha Chiara Mastroianni em “Marcello Mio”, do realizador Christophe Honoré, apresentado na secção competitiva do Festival de Cinema de Cannes.

Nomeações anunciadas em janeiro

Justine Triet ao lado de Christopher Nolan no fim da cerimónia dos prémios César

A cerimónia dos César, que premeia o cinema francês, foi criada em 1975 e a sua primeira edição teve lugar em abril de 1976. Inicialmente transmitida pelo serviço público (Antenne 2 e depois France 2), é transmitida em sinal aberto pelo Canal+ desde 1994.

As nomeações para a 50.ª edição devem ser anunciadas no dia 29 de janeiro. A 49.ª cerimónia viu o triunfo de “Anatomia de uma Queda”, de Justine Triet.