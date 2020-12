A maioria das produções de cinema e televisão em Hollywood não vai ser retomada após a pausa para o Natal e Ano Novo por causa do agravamento dos casos de COVID-19 em Los Angeles, que atingem níveis recorde.

O SAG-AFTRA (o sindicato dos atores) informou que a maioria das produções de entretenimento "permanecerá parada até à segunda ou terceira semana de janeiro, se não mesmo mais tarde", segundo um comunicado enviado aos seis membros.

O anúncio foi divulgado após as autoridades de saúde do condado de Los Angeles terem apelado na véspera de Natal aos cineastas que "considerassem a possibilidade de interromper o seu trabalho por algumas semanas durante este aumento catastrófico de casos de COVID".

Los Angeles - o condado mais populoso dos EUA - emergiu como o mais recente epicentro da pandemia a nível nacional, superando na segunda-feira (28) as sete mil hospitalizações pela primeira vez.

O extenso condado de 10 milhões de habitantes registou quase 750 mil casos, incluindo pouco menos de 10 mil mortes.

A ordem de "ficar em casa" no sul da Califórnia foi prorrogada indefinidamente na terça-feira, com vários hospitais sobrecarregados e obrigados a recusar ambulâncias.

O SAG-AFTRA conduziu esforços durante meses para reativar Hollywood desde o seu encerramento forçado inicial em março, coassinando um acordo com os principais estúdios em setembro para aumentar as medidas de segurança contra a pandemia envolvendo os atores, incluindo testes.

Mesmo assim, as produções de entretenimento de Los Angeles operavam a menos da metade do seu nível normal em outubro, antes de cair novamente, à medida que os casos de COVID começaram a disparar.

O Film LA, o órgão que concede licenças para a rodagem de produções em Los Angeles, disse que as inscrições para filmes caíram recentemente para "níveis que não víamos desde as semanas após o reinício da produção no verão passado".

Além de algumas dezenas de filmes independentes, poucas produções foram retomadas em Los Angeles este ano, com a maior parte da atividade de filmagem restrita a anúncios e gravações de videoclipes.

No entanto, produções de alto nível foram retomadas no exterior, incluindo o próximo "blockbuster" de Tom Cruise, "Missão Impossível 7", que passou pelo Reino Unido, Noruega e Itália, e séries de TV como "Supergirl" e "Batwoman" no Canadá.

A falta de seguro contra a pandemia também continua a prejudicar as produções que esperam reiniciar.

O SAG-AFTRA disse que garantiria "as precauções adequadas para o período de pausa do feriado, incluindo tempo adicional para testes antes da retomada da produção".