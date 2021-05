Dave Bautista vai entrar na sequela de "Knives Out - Todos São Suspeitos", confirmou a imprensa especializada norte-americana.

O ator e antiga estrela de luta profissional de 52 anos, mais conhecido pelo papel de Drax no Universo Cinematográfico Marvel e vários filmes de ação, é o primeiro nome a juntar-se a Daniel Craig, que regressa como o super detetive Benoit Blanc para investigar um novo mistério.

No início de abril, foi anunciado que a Netflix vai lançar as próximas duas sequelas do filme de 2019, ambas escritas e realizadas por Rian Johnson e com Daniel Craig, num dos maiores negócios na história das plataformas de streaming, com um valor de 469 milhões de dólares [394,2 milhões de euros].

Nem a Netflix nem o realizador Rian Johnson confirmaram o casting de Dave Bautista, mas o próprio fê-lo implicitamente nas redes sociais.

Detalhes sobre o novo filme estão a ser mantidos em segredo, mas a rodagem começa este verão na Grécia e também deverá juntar um vasto grupo de atores.

No elenco do primeiro "Knives Out" estavam nomes como Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield e Christopher Plummer.