A revista sul coreana de cinema Filo divulgou a lista dos seus melhores de 2021 (via World of Reel) e também disponibilizou as escolhas de dois importantes cineastas: Bong Joon-ho, o realizador do campeão dos Óscares em 2020 "Parasitas", e o japonês Ryûsuke Hamaguchi, um dos favoritos desta temporada com "Drive my Car".

A lista de Bong Joon-ho inclui precisamente "Drive my Car", mas também "Não Olhem Para Cima", a sátira ambiental de Adam McKay para a Netflix, além da animação da plataforma "Os Mitchell Contra as Máquinas".

Outros títulos destacados são o documentário de animação dinamarquês "Flee - A Fuga", de Jonas Poher Rasmussen; o drama "Sundown", de Michel Franco e que junta Tim Roth e Charlotte Gainsbourg; o francês "O Acontecimento", de Audrey Diwan (vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza atribuído por um júri presidido pelo realizador); e o documentário sul-coreano "Sewing Sisters", de Kim Jung-youn e Lee Hyuk-rae.

O realizador também incluiu na sua lista "Passámos Por Cá", o último filme de Ken Loach, apesar de ser de 2019 e ter concorrido à Palma de Ouro, perdendo precisamente para "Parasitas".

Já "Happy Hour: Hora Feliz", o épico com mais de cinco horas de Hamaguchi de 2015, foi uma das melhores coisas que o cineasta coreano também viu no ano passado.

Por sua vez, o realizador japonês parece ter descoberto o cinema da norte-americana Kelly Reichardt, já que inclui na lista dos melhores filmes que viu no ano passado "First Cow - A Primeira Vaca da América" e ainda "Old Joy" (2006) e "O Atalho" (2010).

As outras escolhas foram "Benedetta", de Paul Verhoeven; "Undine", de Christian Petzold; "Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental", de Radu Jude; "Memória", de Apichatpong Weerasethakul; "Isabella", de Matías Piñeiro; e os japoneses "Haruhara San's Recorder", de Kyoshi Sugita, e "Third Time Lucky", de Tadashi Nohara.