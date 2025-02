Bong Joon-ho vai estar no Festival de Berlim com o seu novo filme, mas já tem outro em fase muito adiantada.

O oscarizado realizador de "Parasistas" vai apresentar fora da competição “Mickey 17”, protagonizado por Robert Pattinson, cuja estreia foi adiada várias vezes no ano passado.

Entretanto, já começou a produção de um novo filme, que será de animação.

Sem título oficial conhecido, está a ser descrito como o filme mais caro da história do cinema coreano, com um orçamento à volta dos 60 milhões de dólares (57,72 milhões de euros, à cotação do dia).

Numa recente entrevista ao canal coreano JTBC (via World of Freel), o cineasta disse que apesar de estar a 'meio caminho', pensa numa estreia apenas em 2027 ou 'no final de 2026'.

"Estou a trabalhar muito nele, com muitas pessoas. Atualmente estamos a trabalhar nele com o objetivo de lançá-lo em 2027. Sempre que vejo filmes de animação, estão dois ou três realizadores creditados, mas estou a tentar fazer tudo sozinho e está a demorar", explicou.

A trabalhar desde 2018 no argumento, que ficou pronto em janeiro de 2021, Bong Joon-ho admitiu que quer manter a história em segredo, mas consta que anda à volta da relação entre criaturas do fundo do mar e os humanos e inspira-se vagamente no livro "Criaturas do Abismo" (edição A Esfera dos Livros), da francesa Claire Nouvian.

O lendário cineasta alemão Werner Herzog confirmou no ano passado que será uma das vozes do elenco.

Por agora, o próximo filme na agenda é finalmente “Mickey 17”, que chega aos cinemas portugueses a 6 de março.

