Harrison Ford: uma estrela de ação que não quer esconde que tem 80 anos.

O tema da idade tem acompanhado o ator desde que foi confirmado que ia ser o arqueólogo mais famoso da história do cinema pela quinta e última vez e não é ignorado nas entrevistas que tem dado para promover "Indiana Jones e o Marcador do Destino".

Numa entrevista à revista Esquire, o ator falou do momento em que teve de dizer que, apesar de ser um octogenário, ainda consegue desmontar de um cavalo, recusando os préstimos de um grupo de duplos que correram para o ajudar depois de terminar uma cena.

"Fiquei a pensar 'Mas que p**** é esta? Era como se estivesse a ser atacado por assediadores", recordou sobre a sua reação quando sentiu mãos nas suas pernas, olhou para baixo e viu que "estavam três duplos a certificar-se que eu não caía do estribo".

E quando eles esclareceram que estavam só com receio e começaram com referências indiretas à idade, Ford virou-se para eles e disse, com um palavrão pelo meio: "Deixem-me em paz".

"Sou um velho a descer de um cavalo e quero que seja isso que pareça!", acrescentou.

A entrevista também revela que a ideia da passagem do tempo foi uma das razões que levaram Harrison Ford a regressar, mais de quarenta anos depois do primeiro filme, "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981).

"Queria que o último filme fosse ambicioso. E não estou a dizer que antes não fizemos filmes ambiciosos — de formas diferentes, eram ambiciosos. Mas não necessariamente tão ambiciosos com a personagem como queria que o último fosse", explicou.

Também por isso, a decisão de aparecer sem camisa quando a personagem, depois de uma prolongada introdução em 1944, surge em 1969: "Acordar de cuecas com um copo vazio na mão foi ideia minha".

"Indiana Jones e o Marcador do Destino" chega aos cinemas a 30 de junho.

TRAILER LEGENDADO.