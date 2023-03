Após alguns dramas intensos, os nomeados aos Óscares Florence Pugh e Andrew Garfield vão juntar-se numa comédia romântica.

Os dois atores, de 27 e 39 anos respetivamente, estão em negociações para ser os protagonistas de "We Live In Time" ("Vivemos no Tempo", em tradução literal), para a produtora StudioCanal, revelou o Deadline.

A notícia do projeto foi conhecida menos de 48 horas após a cerimónia dos Óscares, onde a química revelada pelas imagens do par antes e durante a apresentação das categorias dos argumentos deixaram os fãs nas redes sociais em ponto de ebulição.

Os detalhes do enredo estão em segredo, mas a descrição é que se trata de uma "divertida, profundamente comovente e imersiva história de amor".

O realizador será John Crowley, o mesmo do nomeado aos Óscares "Brooklyn" (2015) e dos filmes "A Rapaz" (2007, que lançou a carreira de Andrew Garfield) e "O Pintassilgo" (2019). Entre os produtores executivos destaca-se o nome do ator Benedict Cumberbatch.

Com os contratos assinados, o plano é para a rodagem ainda avançar este ano.