Uma intensa história de amor que se prolonga ao longo de uma década, nos bons e maus momentos, começa de forma peculiar, como revela o trailer de "We Live In Time" ("Vivemos no Tempo", em tradução literal), lançado esta quarta-feira.

Descrito como um 'romance profundamente comovente', o muito aguardado filme junta Andrew Garfield e Florence Pugh, cuja química exibida durante a participação na cerimónia dos Óscares de 2023 deixou os fãs nas redes sociais em ponto de ebulição.

"Almut (Pugh) e Tobias (Garfield) são reunidos graças a um encontro surpreendente que muda as suas vidas. Através de instantâneos da sua vida juntos - apaixonando-se um pelo outro, construindo um lar, tornando-se uma família - é revelada uma verdade difícil que abala os seus alicerces. À medida que embarcam numa jornada desafiada pelos limites do tempo, aprendem a valorizar cada momento do percurso não convencional que a sua história de amor tomou", resume a sinopse oficial.

O realizador é John Crowley, o mesmo do nomeado aos Óscares "Brooklyn" (2015) e dos filmes "A Rapaz" (2007, que lançou a carreira de Garfield) e "O Pintassilgo" (2019). Entre os produtores executivos destaca-se o nome de Benedict Cumberbatch.

A estreia nos cinemas portugueses está anunciada para 24 de outubro.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.