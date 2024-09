Após do rei do rock'n'roll Elvis Presley e dos anos 1950, Baz Lurhmann vai mergulhar na Idade Média: Joana d'Arc vai ser a próxima heroína do seu cinema.

A Warner. Bros confirmou ao Deadline que o próximo filme do cineasta australiano, que faz 62 anos esta terça-feira, a seguir ao sucesso comercial de "Elvis" em 2022, nomeado para oito Óscares e que tornou Austin Butler uma estrela, será sobre a plebeia francesa (1412-1431) que se tornou uma heroína do país na Guerra dos Cem Anos antes de ser perseguida por motivos religiosos e condenada à morte na fogueira aos 19 anos, sendo mais tarde canonizada pela Igreja Católica.

Muito conhecido também pelos filmes "Romeu + Julieta" (1996) e "Moulin Rouge!" (2001), o realizador está "mergulhado no seu processo criativo" e não quis prestar declarações.

Também começou o casting para encontrar uma jovem para o cobiçado papel no que é descrito como “a grande história da passagem da adolescência à idade adulta, ambientada na Guerra dos Cem Anos”.

Joana d'Arc já inspirou vários filmes, com destaque para os de Victor Fleming com Ingrid Bergman em 1948, o de Otto Preminger com Jean Seberg em 1957, o de Robert Bresson com Florence Delay em 1962, o de Jacques Rivette com Sandrine Bonnaire em 1994, e o de Luc Besson com Milla Jovovich em 1999.