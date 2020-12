Em setembro, foi anunciada a saída de Shia LaBeouf do filme "Don’t Worry Darling" por um problema de agenda e a sua substituição pelo cantor Harry Styles.

Mas a história estava mal contada: o ator foi sumariamente despedido pela atriz e realizadora Olivia Wilde.

O "thriller" de que apenas se sabe que se passa nos anos 1950 numa comunidade distópica isolada no deserto da Califórnia tem ainda no elenco Florence Pugh, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne e a própria Olivia Wilde.

Ainda na fase dos ensaios, o mau comportamento e o "estilo" de Shia LaBeouf terão entrado em choque com outros atores e membros da equipa, incluindo Wilde, que tomou a drástica decisão, revelaram pessoas próximas da produção à publicação especializada Variety.

“Não é um tipo fácil com quem trabalhar", explicou uma fonte, que acrescentou que Olivia Wilde, muito elogiada com a estreia atrás das câmaras na comédia "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes", tem a reputação de fomentar um ambiente de colaboração nas rodagens e uma política de "tolerância zero" perante maus comportamentos.

Há duas semanas, Olivia Wilde foi uma das pessoas que apoiou nas redes sociais a cantora e compositora britânica FKA Twigs após esta ter avançado com um processo e acusado Shia LaBeouf no jornal o The New York de abusos físicos e psicológicos e de lhe ter também transmitido conscientemente uma doença sexualmente transmissível quando eram namorados.

Ao jornal, o ator disse que muitas das "acusações de FKA Twigs" não eram verdadeiras, mas que “não tinha desculpas” para os seus problemas de alcoolismo e agressividade.

Alguns dias mais tarde, a cantora australiana Sia acusou o ator nas redes sociais de ser um "mentiroso compulsivo" e de lhe provocar feridas emocionais.

Posteriormente, no site oficial onde a Netflix promove os seus filmes para os prémios de cinema, Shia LaBeouf "desapareceu" do filme "Pieces of a Woman", que chegará à plataforma a 7 de janeiro.