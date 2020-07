Mais do que a questão processual – o concurso em causa ainda está a decorrer –, Pedro Borges lamenta o contexto em que a rejeição acontece, em tempos de pandemia da COVID-19, que paralisou a atividade económica, incluindo a exibição cinematográfica.

O distribuidor aguarda ainda a possibilidade de uma segunda chamada do ICA àquele concurso, mas que, a confirmar-se, só deverá acontecer no final do ano, dada a demora processual, explicou.

Com a falta daquela verba, Pedro Borges considera que a Midas Filmes não tem condições para distribuir em sala de cinema e venda de DVD em loja até ao final deste ano ou princípio de 2021.

O plano de distribuição cinematográfica da Midas Filmes para este ano previa a estreia de filmes de Arnaud Desplechin, Nanni Moretti, Apichatpong Weerasethakul, Hong Sang-Soo, entre outros.

Pedro Borges, que também é produtor de cinema e explora a sala independente Cinema Ideal, em Lisboa, recorda que houve “uma paragem sem precedentes” desde 12 de março, por causa do novo coronavírus, e criticou a ministra da Cultura na resposta ao setor.

“Há uma falta de sensibilidade brutal a quem não é funcionário público como eles e tem problemas dramáticos, e a quem eles ainda não estenderam a mão com uma única coisa desde o início da pandemia. A não ser facilitar prestações, uma medida concreta para quem esteve fechado este tempo todo, zero”, disse.

O distribuidor diz ainda aguarda informações sobre a aplicação dos 8,5 milhões de euros no orçamento do ICA, retirados do saldo de gerência e anunciados pelo Ministério da Cultura como um “apoio extraordinário”.

Na quarta-feira, a ministra da Cultura revelou que as regras para aceder àquele montante "estarão disponíveis" a partir de 7 de agosto na página oficial do ICA.

A agência Lusa pediu ao ICA, e aguarda ainda, mais informações sobre as regras de acesso àquele apoio extraordinário.