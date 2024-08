Em comunicado, a organização do festival basco revelou os 14 projetos que vão estar presentes no fórum, a decorrer entre 23 e 25 de setembro, selecionados a partir de 269 candidaturas.

Os cineastas e produtores presentes “terão a oportunidade de dar a conhecer os projetos a potenciais parceiros para completar o financiamento e melhorar o seu acesso a mercados internacionais”.

De Gabriela Amaral Almeida é apresentado “Crocodila”, uma coprodução entre Brasil e Portugal que tem estreia prevista para 2026 e que é descrito como um filme sobre uma “jovem e única herdeira de uma corretora de imóveis de luxo, no Rio de Janeiro, [que] aos poucos se transforma em um crocodilo assassino e faminto de carne humana”.

Hernán Rosselli leva a San Sebastián “La Escuela Pesada”, uma coprodução entre Argentina, Áustria, Uruguai, Brasil, Portugal, França, Chile e Peru que vai ser filmada em 2025 e que já esteve na oficina de coprodução do Festival de Cannes deste ano.

Do Brasil surgem ainda as coproduções “Animales del Desierto”, do argentino Santiago Loza, “Los Dos Paisajes”, do também argentino Francisco Lezama, e “Remanso”, do paraguaio Pablo Lamar.

Antes, o festival tinha já anunciado que o filme “On Falling”, da portuguesa Laura Carreira, vai integrar a competição oficial do evento que se realiza entre 20 e 28 de setembro naquela cidade basca.

A primeira longa-metragem da cineasta, que vai ter estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, dias antes, vai competir pela Concha de Ouro ao lado do novo trabalho do realizador espanhol Albert Serra, “Tardes de Soledad” (“Tardes de Solidão”), que tem coprodução da portuguesa Rosa Filmes.