Os produtores da cerimónia dos Óscares anunciaram a primeira lista de apresentadores para a cerimónia dos Óscares esta quinta-feira, o dia em que abriu a votação para escolher os vencedores aos 9579 membros da Academia com direito a participar.

Dwayne Johnson destaca-se na lista para o evento a 12 de março que ambiciona recuperar de uma série de audiências em baixa: pelo menos que se saiba, revelado pelo próprio, já foi convidado uma vez para ser o anfitrião.

Outras presenças são as de Michael B. Jordan e Jonathan Majors, que se enfrentam em "Creed III", que deverá ser o filme mais visto nos cinemas pela altura da cerimónia.

Ariana DeBose e Troy Kotsur, os mais recentes vencedores dos Óscares dos atores secundários, regressam para cumprir a tradição de revelar os seus sucessores. Riz Ahmed e Questlove, que ganharam estatuetas respetivamente em Melhor Curta-Metragem em Ação real e Documentário, também regressam do ano passado.

Pelo palco do Dolby Theater em Hollywood vão ainda passar Glenn Close (oito vezes nomeada sem nunca ganhar), a anterior vencedora Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson, Emily Blunt, Melissa McCarthy, Zoe Saldaña, Janelle Monáe, Donnie Yen e Deepika Padukone.

Nos próximos dias outros nomes serão anunciados.

Antes, já foi anunciara a interpretação de três dos nomeados para Melhor Canção: Rihanna apresentará “Lift Me Up”, de "Black Panther: Wakanda Para Sempre"; Sofia Carson e Diane Warren representam “Applause”, de “Tell It Like a Woman”; e David Byrne, a banda experimental Son Lux e a atriz nomeada Stephanie Hsu interpretarão "This is A Life", de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

Ainda estão nomeadas e a aguardar confirmação “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”, de Lady Gaga e BloodPop; e a grande favorita à estatueta dourada, “Naatu Naatu”, de M. M. Keeravani e Chandrabose, do fenómeno indiano “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”.

Jimmy Kimmel regressa pela terceira vez como anfitrião da cerimónia.