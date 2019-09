Foi um encontro nostálgico dos anos 1980 que aconteceu este domingo no Festival de Cinema de Toronto: Eddie Murphy juntou-se com a jovem estrela de "O Menino de Ouro" (The Golden Child).

Na altura, o nome artístico ficou J.L. Reate, mas tratava-se de uma menina e a popular comédia de 1986 foi o seu único trabalho no ecrã: a poucos dias de festejar os 40 anos, Jasmin L. Reate é atualmente diretora executiva de eventos da publicação de cinema The Hollywood Reporter (THR).

No filme, Eddie Murphy era um detetive privado que tentava salvar "O Menino de Ouro", um jovem com poderes místicos raptado por um culto maléfico.

"Ele foi tão gentil como eu me lembrava quando tinha seis anos", partilhou sobre o encontro com Eddie Murphy, que teve direito à fotografia da praxe.