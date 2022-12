Emily Blunt certamente não imaginou que iria correr mundo uma história que contou sobre Tom Cruise na rodagem de um filme há quase dez anos por achar que era anedótica.

Mas foi o que aconteceu: durante o 'podcast' "SmartLess", lançado na segunda-feira, a atriz britânica recordou a grande frustração que teve durante a rodagem do filme de ação e ficção científica "No Limite do Amanhã" (2014) por causa do fato com quase 40 quilos usado pela sua personagem militar.

"A primeira vez que coloquei comecei a chorar e [Cruise] não sabia o que fazer", recordou.

E continuou: "Eu estava do género 'Tom, não sei como vou conseguir aguentar esta rodagem' e comecei a chorar. Disse 'Estou um pouco em pânico com toda a rodagem'. Ele apenas olhou para mim durante muito tempo, sem saber o que fazer, e disse 'Vamos lá, para de ser tão medrosa, ok?' [um mais explícito 'Come on, stop being such a p*ssy, OK?' no original].

"Eu ri e depois superámos isto, mas o treino foi intenso", rematava Blunt sobre a experiência, revelando que o fato deixou lesões permanentes nas costelas e clavícula.

A história tornou-se viral, mas obrigou a atriz a fazer uma clarificação sobre a intenção original de Tom Cruise e a dela ao contar o que aconteceu.

Numa declaração à E! News, a atriz explica que a história que contou por achar engraçada foi "literal e absurdamente tirada do contexto".

"É ridículo que esteja a correr como sendo algo que me ofendeu. Não foi o caso. Partilhei a história com a mesma boa disposição da intenção que o Tom tinha", esclarece.

"Adoro totalmente o Tom, é um querido amigo e foi completamente uma joia comigo. Aquilo foi dito como uma piada para me fazer rir, o que conseguiu com grande efeito. E é algo de que ainda nos rimos até hoje", completou.