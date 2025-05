Robert De Niro, o lendário ator de Hollywood e um crítico ferrenho do presidente norte-americano Donald Trump, disse que "estamos a lutar ferozmente pela democracia, que sempre demos como certa" nos EUA, durante um discurso na cerimónia de abertura do Festival de Cannes esta terça-feira, 13 de maio.

"A arte é inclusiva, une as pessoas, como nesta noite, a arte busca a liberdade, a arte inclui a diversidade e por isso a arte está ameaçada! Por isso somos uma ameaça para os autocratas e os fascistas deste mundo", disse o ator de 81 anos ao receber a Palma de Ouro honorária pela sua prolífica carreira.

O veterano ator descreveu Trump como um "inculto presidente americano" e criticou-o por cortar o financiamento de vários setores culturais.

"Agora ele está a anunciar tarifas de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA", continuou.

"Isso é inaceitável (...) e não é apenas um problema americano, é um problema global."

Robert De Niro durante o seu discurso

O duas vezes vencedor dos Óscares e uma estrela desde "Taxi Driver" em 1976 é um dos principais críticos do magnata republicano no mundo do cinema e insultou-o em diversas ocasiões.

Em Cannes e ainda com Quentin Tarantino no palco, que dirigiu De Niro em "Jackie Brown" (1997), Leonardo DiCaprio foi o responsável por lhe entregar o prémio honorário.

Leonardo DiCaprio com Robert De Niro

"Tenho a grande honra de estar aqui (...) para prestar homenagem a alguém que, para uma geração inteira de atores, foi um modelo, o nosso ídolo: Robert De Niro", elogiou.

As duas estrelas juntaram-se no ecrá inicialmente em "A Vida Deste Rapaz" (1993), de Michael Caton-Jones, e "Duas Irmãs" (1996), de Jerry Zaks.

Em 2023, os dois foram reunidos por Martin Scorsese em "Assassinos da Lua das Flores" e representaram o filme em Cannes.