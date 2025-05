Considerado um dos maiores atores da história de Hollywood, Robert De Niro, que está prestes a receber uma Palma de Ouro honorária em Cannes, ganhou dois Óscares antes mesmo de fazer 40 anos e continua incansavelmente dedicado aos ecrãs de cinema.

O ator de 81 anos foi nomeado para as estatuetas douradas em 2024 pelo seu papel secundário em "Assassinos da Lua Das Flores", a sua décima colaboração com o cineasta Martin Scorsese.

E este ano, protagonizou "Zero Day", uma série da Netflix onde era um ex-presidente dos EUA que investiga um ciberataque devastador, e "The Alto Knights", na qual desdobra-se na interpretação de dois mafiosos que disputam o controlo da cidade de Nova Iorque.

O Festival de Cinema de Cannes celebrará a sua lendária carreira como ator, realizador e produtor na terça-feira com a Palma de Ouro honorária concedida na noite de abertura.

Martin Scorsese e Robert De Niro em Cannes, a 20 de maio de 2023

"Com a sua representação introspectiva que emerge na gentileza de um sorriso ou na dureza de um olhar, Robert De Niro tornou-se uma lenda do cinema", afirma o 'site' do festival na mensagem que anunciava a distinção.

A sua primeira colaboração com Scorsese data de 1973, em "Os Cavaleiros do Asfalto", e moldaria toda a sua carreira.

No processo, ele tornou-se o ator favorito da "Nova Hollywood", a geração de Coppola e Cimino, que dinamitou o cinema dos estúdios e o revigorou com o cinema de autor.

Em 1974, interpretou o jovem chefe da máfia Vito Corleone em "O Padrinho, Parte II", de Francis Ford Coppola, que lhe rendeu o seu primeiro Óscar, para Melhor Ator Secundário.

Robert de Niro na apresentação de "Taxi Driver" no Festival de Cannes, a 20 de maio de 1976

Dois anos depois, Scorsese selecionou-o para o papel de um taxista psicopata em "Taxi Driver", o que lhe rendeu a primeira das suas cinco nomeações para o Óscar de Melhor Ator.

Ele confirmou o seu estatuto de ator talentoso e imortalizou a frase "You talkin' to me?" ("Estás a falar comigo?"), ensaiada à frente do espelho, uma das cenas mais famosas da história do cinema. Uma improvisação, diria mais tarde.

Scorsese também o conduziu ao seu segundo Óscar, com "O Touro Enraivecido" (1980), onde engordou trinta quilos para interpretar o pugilista Jake LaMotta.

Carreira excepcional

"O Touro Enraivecido"

A sua amizade com o realizador levaria a muitos outros grandes momentos cinematográficos: "New York, New York" (1977), "O Rei da Comédia" (1982), "Tudo Bons Rapazes" (1990), "O Cabo do Medo" (1991), "Casino" (1995) e "O Irlandês" (2019).

O ator também colaborou com Michael Cimino ("O Caçador"), Bernardo Bertolucci ("1900"), Sergio Leone ("Era Uma Vez na América"), Roland Joffé ("A Missão"), Brian de Palma ("Os Intocáveis") e Michael Mann ("Heat - Cidade Sob Pressão").

Nascido a 17 de agosto de 1943, no bairro de Little Italy, em Nova Iorque, Robert Anthony De Niro Jr. cresceu sob o olhar atento de pais imigrantes, ambos pintores. A sua infância boémia levou-o ao teatro aos 16 anos e, em seguida, ao cinema.

Robert de Niro na apresentação de "O Rei da Comédia" em Cannes a 7 de maio de 1983

Ao longo da sua carreira excepcional, conquistou o estatuto de ator "intocável" no cinema pela qualidade, empenho e intensidade das suas atuações.

Após os ataques do 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, o ator fundou o Festival de Cinema Independente de Tribeca, um bairro de Manhattan, para revitalizar a sua cidade. Dedicou-lhe uma enorme energia.

No cinema, continuou a trabalhar bastnate, mas foi menos exigente nas suas escolhas, multiplicando as suas aparições em produções criticadas pela crítica nos anos 2000, como "A Dupla Face da Lei" (2008), onde se reencontrou mais uma vez com Al Pacino, após "Heat".

Robert De Niro com o realizador Sergio Leone na apresentação de "Era Uma Vez na América" em Cannes, a 20 de maio de 1984

A sua filmografia também passou a incluir mais comédias, de "Uma Questão de Nervos" (1999) à saga de filmes "Um Sogro do Pior" (2000 a 2010).

Propositadamente taciturno, o ator evitou entrevistas durante muito tempo, detestando jornalistas e gostando apenas de responder a perguntas longas com um simples "sim" ou "não".

Após mais de 100 longas-metragens, este nova-iorquino dedicado relaxou um pouco com a idade, percebendo que o tempo se está a esgotar. Em 2023, teve o seu sétimo filho, aos 79 anos.