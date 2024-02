Apesar de estar "farta" do tema, Kristen Stewart voltou a falar da saga "Twilight".

Os cinco filmes lançados entre 2008 e 2012 que arrecadaram 3,3 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, fizeram dela, Robert Pattinson e Taylor Lautner estrelas globais antes dos 22 anos.

Na altura, não faltaram críticas à presença "sorumbática" como Bella Swan, mas a atriz garante numa nova entrevista que estava a ser fiel aos livros de Stephanie Meyer.

Se dependesse de algumas pessoas do estúdio, acrescentou, tudo seria mais alegre e luminoso, apesar do tema ser o do vampiro imortal interpretado por Robert Pattinson que fica obcecado com uma estudante de liceu.

"O estúdio estava a tentar fazer um filme para crianças. Não queriam o que realmente era o livro", garantiu à revista Rolling Stone.

"Quando é que [Bella e Edward] estão a sorrir, alguma vez?", reforçou.

Passados mais de 15 anos da estreia do primeiro filme, Kristen Stewart não quer continuar a falar do assunto e comparou a sua experiência com a saga ao "último ano do liceu".

"O Rob e eu não podemos continuar a falar sobre aquilo porque é muito estranho. É como se alguém continuasse a perguntar-nos - literalmente durante décadas - tipo 'Como foi o último ano do liceu?'", contou, com alguns palavrões pelo meio.