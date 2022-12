Com 14 nomeações, entre elas cinco para os atores, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, lidera com destaque a corrida aos prémios de cinema da Critics Choice Awards (CCA) .

A comédia do absurdo centrada na dona de uma lavandaria a passar por uma auditoria das Finanças que é absorvida por uma batalha interdimensional e descobre um multiverso com milhares de versões suas concorre em Melhor Filme, Melhor Comédia, Realização, Atriz (Michelle Yeoh), Ator Secundário (Ke Huy Quan, o famoso "Short Round" de "Indiana Jones e o Templo Perdido"), Atriz Secundária (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), Elenco, Argumento Original, Design de Produção, Montagem, Guarda-Roupa, Caracterização e Efeitos Visuais.

Com 11 nomeações surge "Os Fabelmans", o filme autobiográfico de Steven Spielberg, incluindo as principais e pelos atores Michelle Williams, Paul Dano, Judd Hirsch e o estreante Gabriel LaBelle.

Outros favoritos da temporada de prémios surgem a seguir, incluindo a nomeação para Melhor Filme: "Babylon", de Damien Chazelle (10); "Os Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh (9); "Elvis", de Baz Luhrmann (7); "Tár", de Todd Field (7); "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski (6), "Avatar: O Caminho da Água", de James Cameron (6); "A Voz das Mulheres", de Sarah Polley (6); "Glass Union: Um Mistério Knives Out", de Rian Johnson (6 e o único de uma plataforma de streaming); e o épico da Índia "RRR", de S. S. Rajamouli (5).

Os prémios da Critics Choice Association, organização formada por mais de 600 críticos e jornalistas de cinema de Estados Unidos e Canadá, são considerados um bom prognosticador do que acontecerá nos Óscares, o que é facilitado pelo facto das quase todas categorias principais terem mais do que cinco nomeados, evitando as críticas pelas omissões feitas aos Globos, da rival Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood [HFPA na sigla inglesa], normalmente penalizando mulheres e minorias.

Nos últimos anos, mais de 70% dos vencedores dos CCA receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 14 das últimas 22 vezes (no ano passado, ganhou "O Poder do Cão", mas a a estatueta dourada foi para "CODA") .

Para Melhor Filme, que os Globos dividem em cinco para Drama e cinco para Comédia ou Musical, as organizações têm poucas divergências: os Globos escolheram "Triângulo da Tristeza", remeteram "RRR" para a categoria de Filme Estrangeiro e deixaram de fora "A Voz das Mulheres".

Além de Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis, as duas organizações coincidem nas escolhas de vários atores, que fortalecem a sua posição na corrida as nomeações para os Óscares, anunciadas a 24 de janeiro: Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin"), Brendan Fraser ("A Baleia"), Bill Nighy ("Viver"), Cate Blanchett ("Tár"), Viola Davis ("A Mulher Rei"), Margot Robbie ("Babylon"), Michelle Williams ("Os Fabelmans") e Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre").

Para Melhor Realização, as duas organizações coincidem com James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água"), Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Baz Luhrmann ("Elvis"), Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin") e Steven Spielberg ("Os Fabelmans"), mas os CCA acrescentam Damien Chazelle ("Babylon"), Todd Field ("Tár"), Sarah Polley ("A Voz das Mulheres"), Gina Prince-Bythewood ("A Mulher Rei") e S. S. Rajamouli ("RRR").

Seguindo a tradição, muitas destas escolhas deverão ser "validadas" pelas nomeações da própria indústria do cinema, como as dos sindicatos dos atores, realizadores e produtores, ao longo de uma temporada de prémios que culminará na cerimónia dos Óscares a 12 de março de 2023.

Nos prémios para Televisão que já tinham sido anunciados anteriormente, a corrida é liderada pela série de comédia "Abbott Elementary", com seis nomeações, também a mais nomeada nos Globos.

"Better Call Saul" (5), "Gaslit", "Reservation Dogs" e "The Good Fight" empatam a seguir com quatro.

A cerimónia decorrerá a 15 de janeiro, marcada pela entrega do prémio de carreira a Jeff Bridges.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS (CINEMA)

FILME: "Avatar: O Caminho da Água", de James Cameron; "Babylon", de Damien Chazelle; "Elvis", de Baz Luhrmann; "Os Espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh; "Os Fabelmans", de Steven Spielberg; "Glass Union: Um Mistério Knives Out", de Rian Johnson; "RRR", de S. S. Rajamouli; "Tár", de Todd Field (7); "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski (6); "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert; e "A Voz das Mulheres", de Sarah Polley.

ATOR: Austin Butler ("Elvis"), Tom Cruise ("Top Gun: Maverick"), Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin"), Brendan Fraser ("A Baleia"), Paul Mescal ("Aftersun") e Bill Nighy ("Viver").

ATRIZ: Cate Blanchett ("Tár"), Viola Davis ("A Mulher Rei"), Danielle Deadwyler ("Justiça para Emmett Till"), Margot Robbie ("Babylon"), Michelle Williams ("Os Fabelmans") e Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo").

ATOR SECUNDÁRIO: Paul Dano ("Os Fabelmans"), Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin"), Judd Hirsch ("Os Fabelmans"), Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin") e Brian Tyree Henry ("Causeway").

ATRIZ SECUNDÁRIA: Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre"), Jessie Buckley ("A Voz das Mulheres"), Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin"), Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Stephanie Hsu ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo") e Janelle Monáe ("Glass Union: Um Mistério Knives Out").

JOVEM ATOR/ATRIZ: Frankie Corio ("Aftersun"), Jalyn Hall ("Justiça para Emmett Till"), Gabriel LaBelle ("Os Fabelmans"), Bella Ramsey ("Catherine Called Birdy"), Banks Repeta ("Armageddon Time") e Sadie Sink (" A Baleia).

ELENCO: "Os Espíritos de Inisherin", "Os Fabelmans", "Glass Union: Um Mistério Knives Out", "A Mulher Rei", "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e "A Voz das Mulheres", de Sarah Polley.

REALIZAÇÃO: James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água"), Damien Chazelle ("Babylon"), Todd Field ("Tár), Baz Luhrmann ("Elvis"), Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"), Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin"), Sarah Polley ("A Voz das Mulheres"), Gina Prince-Bythewood ("A Mulher Rei"), S. S. Rajamouli ("RRR") e Steven Spielberg ("Os Fabelmans").

ARGUMENTO ORIGINAL: "Aftersun", "Os Espíritos de Inisherin", "Os Fabelmans", "Tár" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

ARGUMENTO ADAPTADO: "A Baleia", "Ela Disse", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", "Viver" e "A Voz das Mulheres".

COMÉDIA: "Os Espíritos de Inisherin", "Bros - Uma História de Amor", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", "Triângulo da Tristeza" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

ANIMAÇÃO: "O Gato das Botas: O Último Desejo", "Marcel the Shell With Shoes On", "Pinóquio de Guillermo del Toro", "Turning Red - Estranhamente Vermelho" e "Wendell & Wild".

FILME ESTRANGEIRO: "RRR" (Índia), "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Bardo" (México), "Close" (Bélgica") e "Decisão de Partir" (Coreia do Sul).

FOTOGRAFIA: "Avatar: O Caminho da Água", "Babylon", "Os Fabelmans", "Império da Luz", "Tár" e "Top Gun: Maverick".

DESIGN DE PRODUÇÃO: "Avatar: O Caminho da Água", "Babylon", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Elvis", "Os Fabelmans" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

MONTAGEM: "Avatar: O Caminho da Água", "Babylon", "Elvis", "Tár" "Top Gun: Maverick" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

GUARDA-ROUPA: "Babylon", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Elvis", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", "A Mulher Rei" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

CARACTERIZAÇÃO: "Babylon", "A Baleia", "The Batman", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Elvis" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

BANDA SONORA: "Pinóquio de Guillermo del Toro", "The Batman", "Tár", "A Voz das Mulheres", "Babylon" e "Os Fabelmans".

CANÇÃO: 'Carolina' (de "A Rapariga Selvagem"), 'Ciao Papa' (de "Pinóquio de Guillermo del Toro"), 'Hold My Hand' (de "Top Gun: Maverick"), 'Lift Me Up' (de "Black Panther: Wakanda Para Sempre"), 'Naatu Naatu' (de "RRR") e 'New Body Rhumba' (de "Ruído Branco").

EFEITOS VISUAIS: "Avatar: O Caminho da Água", "The Batman", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "RRR", "Top Gun: Maverick" e "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".