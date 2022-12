O filme "Fogo-Fátuo", de João Pedro Rodrigues, vai estar no festival de cinema de Roterdão (Países Baixos), enquanto "Tomorrow is a long time", de Jow Zhi Wei, coproduzido por Portugal, estará no Festival de Berlim.

De acordo com a produtora Terratreme, "Fogo-Fátuo", de João Pedro Rodrigues, será exibido no programa "Harbour" daquele festival neerlandês, onde, em anos anteriores o realizador já esteve presente com os filmes "Manhã de Santo António" (2013) e "O Ornitólogo" (2017).

"Fogo-Fátuo", que abriu este ano a Quinzena de Realizadores, em Cannes, é sobre um jovem príncipe que quer ajudar o país a livrar-se do flagelo dos incêndios e que acaba por se apaixonar por um bombeiro.

O filme é protagonizado por Mauro Costa e André Cabral e está entre os finalistas do LUX - Prémio Europeu do Público para o Cinema, atribuído pelo Parlamento Europeu e pela Academia de Cinema Europeu.

No programa "Harbour" está também "Pacifiction", do realizador espanhol Albert Serra, coproduzido por Portugal, pela Rosa Filmes.

O Festival de Cinema de Roterdão está marcado de 25 de janeiro a 5 de fevereiro.

Já o Festival de Cinema de Berlim anunciou hoje a programação da secção "Generation", na qual estará o filme "Tomorrow is a long time", do singapurense Jow Zhi Wei, coproduzido por Portugal.

"Este filme parte da ideia, profundamente enraizada na família asiática, de que existe uma ligação indelével, quase metafísica, entre pai e filho", lê-se na sinopse divulgada pela Oublaum Filmes, de Ico Costa, coprodutora.

O Festival de cinema de Berlim decorrerá de 16 a 26 de fevereiro.