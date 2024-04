O cineasta americano Oliver Stone apresentará um documentário sobre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fora de competição em Cannes, anunciou o festival esta segunda-feira (22), acrescentando várias longas-metragens em diferentes secções.

O novo trabalho de Stone, cineasta que já realizou documentários sobre Fidel Castro e Hugo Chávez, aborda a prisão de Lula entre 2018 e 2019 e o seu regresso ao poder.

Stone, de 77 anos, explicou numa entrevista à France-Presse a 13 de março que o documentário gira à volta da "perseguição judicial, sobre o que aconteceu quando (Lula) foi um presidente bem-sucedido e o colocaram na prisão por corrupção, que é como as coisas geralmente são feitas nestes países".

Stone tem sido um visitante regular do Festival de Cinema de Cannes, onde apresentou vários filmes.

As filmagens deste documentário sobre Lula duraram meses e Stone viajou com o veterano político brasileiro, explicou.

No seu comunicado à imprensa, o 77.º Festival de Cannes anunciou três adições à competição oficial pela Palma de Ouro: "La plus précieuse des marchandises", um filme de animação de Michel Hazanavicius sobre um menino judeu que escapa milagrosamente da deportação para um campo de extermínio; "Trei kilometri pana la capatul lumii", do realizador romeno Emanuel Parvu; e "The seed of the sacred fig", do realizador iraniano Mohammad Rasoulof.

Muito simbólica é a presença de Rasoulof, um dissidente que tem apresentado regularmente os seus filmes em Cannes e foi impedido pelo regime do seu país de viajar para ser membro do júri da secção Un Certain Regard no ano passado. Vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim com "O Mal Não Existe", esteve detido vários meses antes de ser libertado recentemente por razões de saúde.

“Maria”, um filme de Jessica Palud com Anamaria Vartolomei, Matt Dillon e Alain Attal sobre a trágica vida da atriz Maria Schneider ("O Último Tango em Paris"), foi adicionado à secção Cannes Premiere.

A programação inclui ainda um documentário ainda sem título do realizador chinês Lou Ye centrado na pandemia e uma sessão especial de “Spectateurs”, o novo trabalho do cineasta francês Arnaud Desplechin com Mathieu Amalric.

À secção Un Certain Regard terá ainda a presença de "Niki", a estreia da realização de Celine Salette sobre a vida da artista Niki de Saint-Phalle.

Fora da competição será apresentada a superprodução "O Conde de Monte Cristo" com Pierre Niney, de Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, que foram os argumentistas da recente saga "Os Três Mosqueteiros". Os três filmes são do mesmo produtor, Dimitri Rassam.

No Festival de Cinema de Cannes, que decorrerá entre os dias 14 e 25 de maio, está o filme “Grand Tour”, de Miguel Gomes, numa estreia deste realizador na competição oficial.

Na mesma competição está igualmente "Motel Destino", do realizador brasileiro Karim Ainouz.