O Festival de Cinema da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa começou na quarta-feira em Díli com a estreia do filme do realizador português Miguel Gomes “Grand Tour”, prémio de melhor realização no Festival de Cinema de Cannes.

“O festival tenciona trazer também para Timor-Leste cinema em língua portuguesa”, afirmou à Lusa a embaixadora de Portugal em Díli, Manuela Bairos, momentos antes do início do festival.

Segundo a diplomata, a CPLP tem países “com grande tradição de cinema”, dando como exemplo o Brasil, mas também o novo cinema angolano.

“Queremos que isso seja um começo para talvez no próximo ano se faça um festival de maior ambição” e, disse, dar a conhecer a Timor-Leste que “há cinema em língua portuguesa”.

O festival começou no Cineplex, em Díli, com o “Grand Tour” de Miguel Gomes, que ganhou em maio o prémio de melhor realização do Festival de Cinema de Cannes, em França.

No sábado, será projetado o “Central Brasil”, um clássico do cinema brasileiro.

Timor-Leste estará presente no dia 3 de dezembro com a projeção, no Arquivo e Museu da Resistência, de um documentário e entrevista com Nino Konis Santana, que comandou a guerrilha timorense entre 1993 e 1998.

O festival, que inclui também a projeção de curtas-metragens e outros filmes de realizadores da CPLP, termina em 12 de dezembro.

“Esta é uma forma de também diversificarmos a nossa oferta cultural. Há coisas que são mais clássicas, mas o cinema também merece ser impulsionado e o cinema destes países é muito o cinema de arte, são filmes muito bem trabalhados”, acrescentou Manuela Bairos.