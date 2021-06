Lin-Manuel Miranda pediu desculpa nas redes sociais por não participarem mais atores afro-latinos com pele escura no filme "Ao Ritmo de Washington Heights", principalmente no elenco principal.

A adaptação ao cinema do seu premiado musical, que escreveu quando ainda estava na universidade e estreou na Broadway em 2008, antes do maior sucesso de “Hamilton”, acompanha várias personagens do bairro onde cresceu, na parte norte de Nova Iorque.

Promovido pelo estúdio Warner Bros. e elogiado por dar mais visibilidade à comunidade latina em Hollywood, surgiram acusações nas redes sociais de que não representava corretamente a população de Washington Heights após a estreia nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max.

No domingo, tornou-se viral o vídeo de uma entrevista do The Root em que era perguntado ao realizador Jon M. Chu e aos atores Melissa Barrera, Leslie Grace e Gregory Diaz IV o que achavam das acusações de que o filme privilegiava pessoas latinas que passavam por brancas e com tom de pele mais clara.

Esta segunda-feira, Miranda, que é um dos produtores da versão cinematográfica, pediu desculpa pela ausência de suficientes atores afro-latinos com pele mais escura.

"Comecei a escrever 'Ao Ritmo de Washington Heights' porque não me sentia visto. E nos últimos 20 anos, tudo que queria era que nós - TODOS nós - nos sentíssemos vistos. Estou a ver o debate sobre a representação afro-latina no nosso filme este fim de semana e é evidente que muitos na nossa comunidade afro-latina com pele escura não se sentem suficientemente representados nele, principalmente entre os papéis principais.", escreveu o ator, dramaturgo e músico.

"Consigo ouvir a dor e a frustração sobre o colorismo [discriminação pela cor da pele] no feedback, de se sentir ainda invisível. Ouvi que, sem representação suficiente de afro-latinos com pele escura, o trabalho parece exterior à comunidade que tanto queríamos representar com orgulho e alegria. Ficamos aquém ao tentar pintar um mosaico desta comunidade. Lamento profundamente.", continua a declaração.

Miranda promete "fazer melhor" em futuros projetos.

