Or Sinai não precisou ir muito longe para encontrar o tema do seu aclamado filme de estreia sobre as vidas secretas de milhões de mulheres que sustentam as suas famílias no seu país de origem sendo trabalhadoras domésticas no estrangeiro.

Ela estava a conversar com a “maravilhosa mulher ucraniana” que trata da mãe, que tem a doença de Parkinson, quando esta lhe começou a contar sobre o amante que tinha arranjado.

“Percebi que a nossa visão sobre as mulheres migrantes está tão errada”, disse a realizadora à France-Presse (AFP) no Festival de Cinema de Cannes, onde “Mama” está a ser exibido na seleção oficial, na secção de Visionamentos Especiais.

“Pensamos nelas como mulheres pobres que se sacrificam para fazer tudo pelas suas famílias.

“Mas, na verdade, enquanto pesquisava, percebi que elas desenvolvem estas identidades temporárias”, encontrando um pouco de conforto onde podem.

Quando a doméstica ucraniana "começou a trabalhar para os meus pais, eles ficaram constrangidos e tentaram portar-se como se ela não estivesse lá. Era de loucos", diz Sinai.

“Então, comecei a conversar com ela e apaixonei-me imediatamente por ela porque é super engraçada.

“Ela é apenas três anos mais velha do que eu e tem uma vida tão dramática, o que é um contraste absurdo com a quantidade de pessoas como ela que estão nas sombras da nossa sociedade”, a viver as suas próprias vidas ocultas.

Governo israelita "está a fazer coisas horríveis"

Or Sinai no Festival de Cannes a 18 de maio de 2025

Não é a primeira vez que o Sinai vira ideias feitas de cabeça para baixo.

Ela ganhou o prémio principal do Festival de Cannes para curtas-metragens com "Anna" em 2016, onde uma mãe sobrecarregada sai em busca de sexo numa pequena cidade depois de ter uma tarde inesperada de folga de tomar conta do filho.

"Mama" é sobre uma trabalhadora doméstica que regressa a casa depois de trabalhar para um casal rico em Israel e descobre que os seus melhores planos para a família que financia foram virados de cabeça para baixo durante a sua ausência.

“Na sua tentativa de dar algo significativo à filha, ela realmente perdeu todos os anos do seu crescimento e a sua capacidade de se relacionar com os filhos”, diz Sinai, de 40 anos.

Em vez disso, ela descobre o que seu marido passivo pouco menos do que inútil a substituiu como confidente da sua filha.

Os próprios planos do Sinai caíram por terra com a eclosão da guerra na Ucrânia, com a realizadora forçada a mudar a história para a vizinha Polónia.

Evgenia Dodina, nascida na Bielorrússia, que interpreta a doméstica - mais conhecida como a mãe da assassina Villanelle (Jodie Comer) na terceira temporada da série "Killing Eve" - ​​tem recebido críticas elogiosas pelo seu "desempenho cuidadosamente calibrado".

A revista Screen disse: "Não é apenas que ela transmite a sua alegria e tristeza, mas o quão emocionalmente dividida a sua personagem se sente."

Evgenia Dodina no Festival de Cannes a 18 de maio de 2025

A guerra mais próxima de Gaza lançou uma sombra sobre “Mama” e outros filmes israelitas em Cannes.

Centenas de figuras importantes do cinema assinaram uma carta aberta condenando Israel por cometer “genocídio” em Gaza e a indústria cinematográfica pela sua “passividade”.

Com dezenas de mortos todos os dias nos ataques israelitas a Gaza desde o início do festival, na semana passada, Sinai disse que era importante fazer "uma separação clara entre o governo e o povo israelita".

“O governo está a fazer coisas horríveis”, às quais muitas pessoas se opuseram, disse à AFP. "Gostaria que a guerra acabasse imediatamente. Irei carregar sempre isso às costas."

Entre a Ucrânia e Gaza, “é realmente um milagre termos conseguido fazer o filme acontecer neste momento horrível”, acrescentou.

“O filme é sobre querer que as pessoas sintam amor por outras pessoas e isso é a única coisa que posso fazer, espalhar o amor em vez da guerra.”