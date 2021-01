Os filmes "A Herdade", de Tiago Guedes, e "Ordem Moral", de Mário Barroso, integram o Festival de Cinema da Índia, que decorre em Goa, revelou hoje (18) a produtora Leopardo Filmes.

"A Herdade", que conta a história de uma família latifundiária ao longo de 40 anos, entre a ditadura e a democracia, está na competição internacional.

O filme chega à Índia depois de ter estado no festival de Veneza, em 2018, e noutros festivais internacionais. O filme teve uma versão em minissérie televisiva, foi candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional e venceu nos Prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema.

"Ordem Moral", de Mário Barroso, integra a secção "World Panorama", apresentando uma história inspirada na vida de Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e antiga proprietária, há cem anos, do Diário de Notícias.

O Festival de Cinema de Tóquio e a Mostra de Cinema de São Paulo (Brasil) foram dois dos festivais onde "Ordem Moral" já foi exibido. É ainda o candidato de Portugal a Melhor Filme Ibero-americano dos Prémios Ariel 2021 (México).

Segundo a programação do festival, que começou no sábado, na secção "World Panorama" está também o filme "in the dusk", do realizador lituano Sharunas Bartas, com coprodução portuguesa.

O Festival Internacional de Cinema da Índia, com quase 70 anos, termina no dia 24.