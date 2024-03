A 77.ª edição do Festival de Cannes vai abrir com "Furiosa: Uma Saga Mad Max", anunciou a organização esta quinta-feira

A cobiçada sessão de abertura a 15 de maio com um dos filmes mais aguardados do ano, exibido fora da competição oficial terá a presença do realizador George Miller e dos atores protagonistas, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke.

"Furiosa" é a prequela de "Mad Max: Estrada da Fúria", onde a personagem era interpretada por Charlize Theron, em que o festival foi a rampa de lançamento em maio de 2015 para uma aclamada jornada que culminaria em dez nomeações e seis Óscares da Academia.

“A ideia desta prequela está comigo há mais de uma década. Não poderia estar mais entusiasmado por voltar ao Festival de Cannes – juntamente com a Anya, o Chris e o Tom – para partilhar 'Furiosa: Uma Saga Mad Max'. Não há lugar melhor do que La Croisette para viver este filme com o público no palco mundial", destacou Miller no comunicado oficial.

A organização do Festival também prestou a homenagem a toda a saga: “'Mad Max - As Motos da Morte' (1979), 'Mad Max 2: O Guerreiro da Estrada' (1981), 'Mad Max 3: Além da Cúpula do Trovão' (1985), 'Mad Max: Estrada da Fúria' (2015), 'Furiosa: Uma Saga Mad Max' (2024): em cinco episódios e em quase cinco décadas, George Miller criou um mito catártico, até mesmo uma mitologia catártica. 'Mad Max' é uma crónica do colapso social e ambiental, lidando com códigos de género para questionar esses temas, inicialmente visionários e agora cruelmente atuais. Originalmente filmado no despovoado interior australiano, este 'Western sobre rodas' revisitado descreve um mundo distópico onde velocidade e movimento são tão sinónimos de energia vital quanto de morte como resultado do esgotamento de recursos, oferecendo ao espectador uma dose de adrenalina raramente igualada no grande ecrã".

A estreia nos cinemas portugueses, incluindo IMAX, está marcada para 23 de maio.

"À medida que o mundo desabava, a jovem Furiosa é retirada do Lugar Verde das Muitas Mães e cai nas mãos de uma grande Horda de Motociclistas liderada pelo Senhor da Guerra Dementus. Varrendo o Deserto, deparam-se com a Cidadela presidida por Immortan Joe. Enquanto os dois tiranos guerreiam pela supremacia, Furiosa tem de sobreviver a muitas provações enquanto reúne os meios para encontrar o caminho de volta a casa", resume a sinopse oficial.

